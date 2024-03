• 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika,

po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Zwrot to nie rezygnacja z dalszego oszczędzania w PPK

Zwrot nie jest tym samym co rezygnacja z nowych wpłat do PPK. Uczestnik PPK, który chce skorzystać ze zwrotu, nie musi składać pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Uczestnik może także złożyć deklarację o rezygnacji i nie korzystać ze zwrotu. Po zwrocie, rachunek PPK, z którego uczestnik PPK wycofał środki, jest nadal prowadzony i wpływają na niego nowe wpłaty. Tylko w sytuacji, gdy uczestnik PPK nie chce, aby pracodawca obliczał, pobierał i dokonywał za niego nowych wpłat do PPK, składa pracodawcy deklarację o rezygnacji.

Przykład: Pracownik jest uczestnikiem PPK od 2021 roku. W lutym br. skorzystał ze zwrotu środków z rachunku PPK. Pomimo to, pracodawca nadal oblicza i pobiera wpłaty do PPK z wynagrodzenia wypłacanego tej osobie oraz przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej. Skorzystanie ze zwrotu spowodowało, że uczestnik nie otrzymał 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, dokonanych przed zwrotem, a także 100% środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Dokonanie zwrotu w lutym br. nie pozbawia jednak uczestnika prawa do dopłaty rocznej za 2023 rok, jeżeli w 2023 roku spełnił on przesłanki do otrzymania (tak jest, jeżeli uczestnik PPK, który nie korzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, w 2023 roku zgromadził na swoim rachunku/rachunkach PPK wpłaty podstawowe i dodatkowe, finansowane pracodawcę i tego uczestnika, w kwocie wynoszącej co najmniej 732,90 zł - uczestnik otrzyma tę dopłatę do 15 kwietnia). Jeżeli jednak uczestnik PPK, po otrzymaniu dopłaty rocznej za 2023 rok, ponownie skorzysta ze zwrotu, to utraci m.in. środki pochodzące z tej dopłaty.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK