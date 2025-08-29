W ostatnich miesiącach Konfederacja ustawicznie spóźnia się ze sprawozdaniami w PKW

To bowiem niejedyny zaskakujący przypadek spóźnienia Konfederacji. A w zasadzie można już mówić o czarnej serii. Przykłady? W marcu Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Były ku temu przesłanki merytoryczne: nieścisłości w rozliczeniu 20 tys. banerów czy zawarta w sprawozdaniu informacja o zakupie alkoholu za 60 zł. Jednak głównym powodem odrzucenia sprawozdania było to, że zostało ono złożone kilkanaście godzin po terminie. Minął on 9 września ubiegłego roku, a wpłynęło do PKW następnego dnia o godz. 11:31.

Skutki spóźnienia mogą być poważne. Zdaniem PKW Konfederacja powinna stracić dotację za kampanię wyborczą do europarlamentu, a także – co dużo dotkliwsze – subwencję wywalczoną po wyborach do Sejmu w 2023 roku – wynoszącą 8,39 mln zł rocznie. Pod koniec kwietnia partia zaskarżyła tę decyzję do Sądu Najwyższego.

Na tym jednak nie koniec problemów z nieprzestrzeganiem kalendarza przez Konfederację. Na początku sierpnia PKW odrzuciła kolejne sprawozdanie finansowe, tym razem komitetu wyborczego Konfederacji Nowej Nadziei z wyborów uzupełniających do Senatu. Głównym powodem było stwierdzenie, że 13,4 tys. zł przychodów komitetu pochodziło z niedozwolonego źródła. Jednak przy okazji się okazało, że sprawozdanie komitetu wpłynęło dwa dni po terminie.

Z powodu jednego ze spóźnień zdelegalizowana ma być partia Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena

Poważne będą konsekwencje również innego spóźnienia. Jak ujawniliśmy w maju, do Państwowej Komisji Wyborczej nie wpłynęło w terminie sprawozdanie finansowe za 2024 rok partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład Konfederacji, której prezesem jest Sławomir Mentzen. Wszystkie partie zarejestrowane w Polsce miały na to czas do końca marca.

Przepisy ustawy o partiach politycznych są bardzo drastyczne i przewidują, że w przypadku niezłożenia sprawozdania „Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji”, a sąd jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I rzeczywiście, jak pisaliśmy w czerwcu, PKW wystąpiła już z wnioskiem do sądu.