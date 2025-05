Na debatę z 12 maja wszyscy czekali, jako na zwieńczenie kampanii wyborczej. Czy ktoś się może czuć wygranym po tej debacie?

Chyba my, że przetrwaliśmy (śmiech). Oczywiście każdy sztab ogłosi swoją wygraną. Tylko co oznacza wygrana? Czy jako produkt marketingowy Karol Nawrocki dobrze wypadł? Oczywiście, była odpowiednia mowa ciała, odpowiednie uśmiechy, kręcenie głową, mówienie do Trzaskowskiego „panie wiceprzewodniczący”. Jeśli chodzi o możliwości promowania swoich poglądów, to Maciej Maciak czy Grzegorz Braun zaprezentowali to, co chcieli. Jeżeli mówimy o promowaniu swojej osoby i wykorzystywaniu tego do prywatnego interesu, to oczywiście osiągnął to Krzysztof Stanowski.

A czy ktoś tą debatą mógł poprawić swój wynik wyborczy?

Jeżeli ktoś by zwątpił przez chwilę w zdolności retoryczne Szymona Hołowni, to marszałek Sejmu przypomniał, że jest w tym świetny. Magdalena Biejat całkiem nieźle sobie radziła, była konsekwentna w tym, co mówiła i jak mówiła. Całkiem nieźle sobie poradził Sławomir Mentzen, w porównaniu do poprzednich debat. Natomiast czy to wpływa w jakikolwiek sposób na elektoraty? Moim zdaniem nie.

Przekazanie koperty to jest pewien rodzaj przejęcia inicjatywy, aczkolwiek nie wiem, czy do końca taki był plan. Ja odniosłam wrażenie, że Trzaskowski zapomniał powiedzieć, co przekazuj Anna Materska-Sosnowska, politolożka

Uważam, że dużo ciekawsza merytorycznie będzie debata między pierwszą a drugą turą, między dwoma kandydatami. Tutaj będzie już można faktycznie zaprezentować nie tylko retoryczne chwyty, tu może być merytoryczna dyskusja. Może należałoby zmienić prawo tak, żebydopiero pomiędzy pierwszą a drugą turą można się było zaprezentować w takiej debacie w telewizji publicznej?

A jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, nie zdziwiła panią strategia jego sztabu? Trzaskowski był w debacie dość agresywny, trochę inny niż zazwyczaj, gdy jawi się raczej jako polityk uśmiechnięty, z pewnym luzem. Tutaj ewidentnie był nastawiony na konfrontację z Karolem Nawrockim.

Aż tak tego nie odebrałam, ale jeżeli tak było, to przyjmuję taką strategię. Jeżeli to jest zmiana, to słuszna, bo to pomiędzy tymi dwoma kandydatami będzie to starcie. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, to pewne zmęczenie kandydata KO. Widać, że jak ma się taką długą trasę za sobą i wprost z niej rusza się do debaty, to takie są konsekwencje.