Wygrał płytki nacjonalizm; powtarzana legenda o bezwzględnym pierwszeństwie we wszystkim Polski i Polaków, jakby naród chciał usłyszeć teorię, że jesteśmy osobną rasą, unoszącą się nad resztą ludzkości, Europą i światem

Padło też w debacie mnóstwo populistycznych haseł, nieprawdziwych i drażniących, jak choćby namolne wracanie do kwestii polskiego węgla i zamykania polskich kopalń (ultra populizm Artura Bartoszewicza), bez ani jednego zdania wyjaśnień o sensie ekonomicznym tego procesu.

Debata prezydencka z 12 maja: Kto wygrał?

Wygrał płytki nacjonalizm; powtarzana legenda o bezwzględnym pierwszeństwie we wszystkim Polski i Polaków, jakby naród chciał usłyszeć teorię, że jesteśmy osobną rasą, unoszącą się nad resztą ludzkości, Europą i światem. To rzecz jasna kwestia niedoskonałej formuły debaty; posługiwano się prostymi, zapadającymi w pamięć hasłami, a każdy z kandydatów chciał błysnąć bon motem o swojej miłości do ojczyzny i narodu.

I to był, prócz klęski dziennikarstwa, największy problem tego show. Komunikat wyborczy potraktowano karykaturalnie i wyrywkowo, jakby był rodem z Twittera. Może takie mamy czasy, ale nie na tym polega sens demokracji. Wybory służą wyłonieniu głowy państwa, pierwszego obywatela, a nie najcelniej tweetującego. Wybory to nie pretekst od obrażania i kpienia z ludzi, a do obrony wartości. I tego w tweet-upie, którym była debata, najbardziej mi zabrakło.