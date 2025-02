Plany Francji i Wielkiej Brytanii. Ostatni moment na odsiecz Ukraińcom

Jeremy Hunt, były szef brytyjskiej dyplomacji, uważa, że idąc tak daleko na rękę Putinowi, amerykański prezydent ma jeden cel: jak najszybciej uwolnić Stany Zjednoczone od ciężaru wspierania Ukrainy. To, że zapłacą za to Ukraińcy, nie ma jego zdaniem w myśleniu Trumpa większego znaczenia. – Trump jest złym człowiekiem – ostrzegał jeszcze w 2016 roku J.D. Vance. Dziś jednak, kiedy zawdzięcza miliarderowi wielką karierę, stał się wobec niego lojalny do bólu. – Atakowanie prezydenta publicznie jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, próbując ułożyć się z tą administracją – powiedział obecny wiceprezydent USA o Zełenskim.

Do tej pory także cała Partia Republikańska była powolnym narzędziem w rękach Trumpa. Ale zerwanie przez niego z całym dziedzictwem polityki wobec Kremla Richarda Nixona czy Ronalda Reagana zaczyna i w tym środowisku rodzić bunt. – To Rosja jest tu agresorem, co do tego nie może być żadnych wątpliwości – uznał przywódca republikańskiej większości w Senacie John Thune. Jego demokratyczny kolega z Wirginii Tim Kaine wezwał jednak sojuszników prezydenta USA do otwartego buntu. – To jest narracja, w którą może wierzyć jedynie sam Trump i Putin – powiedział.

W czwartek w Kijowie z Zełenskim spotkał się wysłannik Trumpa na Ukrainę Keith Kellogg. Na prośbę strony amerykańskiej wspólna konferencja prasowa obu polityków została jednak odwołana.