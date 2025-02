Blisko 80 proc. uzbrojenia kupowanego w tej chwili przez europejskie kraje NATO pochodzi spoza naszego kontynentu, przede wszystkim z USA. Po części wynika to z decyzji politycznych: zanim nastał Trump, zakładano, że kupując myśliwce F-35 czy czołgi Abrams nabywa się także gwarancje bezpieczeństwa Waszyngtonu. Ale chodziło także o moce produkcyjne. Takie kraje jak Polska wobec rosyjskiego zagrożenia potrzebowały szybko uzupełnić swoje arsenały. Tylko Amerykanie i nieliczne inne państwa jak Korea Południowa mogły to zagwarantować.

Szczególnym wyzwaniem byłoby uzupełnienie pustki, jaka by powstała po amerykańskiej broni jądrowej w Europie. Francja i Wielka Brytania, jedyne mocarstwa atomowe zachodniej części kontynentu, mają razem 545 rakiet jądrowych. Nie dysponują jednak taktycznymi pociskami. Gdyby Rosja wykorzystała tego typu broń na polu walki, np. atakując Polskę, czy Paryż i Londyn zdecydowałby się użyć atomowej broni strategicznej rozpętują wojnę na skalę globalną? Można mieć co do tego wątpliwości.

Największym problemem jest jednak zbudowanie spójnych sił zbrojnych z kilkudziesięciu armii narodowych. Widoczne to było w trakcie szczytu w Paryżu w miniony poniedziałek. Emmanuel Macron próbował przekonać na nim do uzgodnienia misji rozjemczej w Ukrainie. To mogła być przepustka dla Europejczyków do udziału w rokowaniach między USA i Rosją o zakończeniu wojny. Niestety, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Polska nie poparły tego projektu.

Większe są jednak nadzieje na uzgodnieniu szerokiego programu wsparcia sił zbrojnych Ukrainy oraz w ogóle wojska europejskiego. Po raz pierwszy kanclerz Scholz wykazał pewną otwartość w sprawie emisji w tym celu wspólnych obligacji przez Unię Europejską. Już wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Bruksela zgodzi się na odliczenie inwestycji w obronę od szacunków deficytu budżetowego.