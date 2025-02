Prawdziwi przyjaciele Kijowa spotkali się w Paryżu

Jean-Noël Barrot, szef francuskiej dyplomacji, oświadczył, że trwają prace nad powołaniem misji rozjemczej „składającej się z trzech wielkich armii: francuskiej, brytyjskiej i polskiej”. Jego zdaniem to będzie gwarancja „trwałego pokoju w Ukrainie”. Być może sygnalizując, że w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego zmieni w sprawie udziału w misji w Ukrainie zdanie, Tusk napisał na swoim koncie X: „w drodze do Paryża przypominam sobie motto mojego rodzimego miasta Gdańska: ani w pośpiechu, ani wstydliwie”.

To jest w każdym razie wciąż wstępny etap realizacji idei, którą Macron lansuje od roku. Nie wiadomo, czy chodziłoby o wojska europejskie pozostające na tyłach linii frontu, za Ukraińcami, czy raczej o kontyngent międzynarodowy bezpośrednio nadzorujący linię rozjemczą. Nie jest też jasne, czy Amerykanie dostarczyliby kluczowe uzbrojenie, którym póki co nie dysponują Europejczycy.

Fundamentalne znaczenie ma też stanowisko Niemiec. Na parę dni przed wyborami do Bundestagu kanclerz Olaf Scholz pozostaje wstrzemięźliwy. Ale i on zapowiedział, że „Europejczycy nie pozwolą, aby Ukraina przestała być demokratycznym, suwerennym krajem, o której losie zapadają decyzje bez jej udziału”. Czy jednak jego najbardziej prawdopodobny następca, przywódca CDU Friedrich Merz zaangażuje niemieckie wojska do udziału w misji gwarantującej przestrzeganie pokoju? Na razie ogranicza się on do zapowiedzi, że wyśle do Ukrainy systemy rakietowe średniego zasięgu Taurus, których obsługa wymaga obecności na miejscu niemieckich żołnierzy.

Zabezpieczenie liczącego przeszło 1000 kilometrów rosyjsko-ukraińskiego frontu wymaga w każdym razie zasadniczego zwiększenia nakładów na obronę i produkcji uzbrojenia, w tym w szczególności amunicji. Wśród 32 (poza USA) sojuszników NATO wciąż tylko 23 przeznacza na obronę 2 proc. PKB. Trump naciska zaś na znacznie więcej.