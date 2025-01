– Zrezygnowaliśmy z tej propozycji po konsultacjach wewnętrznych w kierownictwie MSWiA. Uznaliśmy, że nie jest to trafiony argument, budzić może uzasadnione obawy czy obiekcje – przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych.

Opozycja zarzuca rządowi Donalda Tuska pozorowaną walkę z nielegalną migracją. – To jedynie lewarowanie do czasów wyborów prezydenckich – twierdzi poseł Sebastian Kaleta. Czego dowodem ma być np. brak złożenia skargi na pakiet migracyjny UE do TSUE (taką skargę można złożyć tylko do dwóch miesięcy), który został zatwierdzony w maju ubiegłego roku. – Tak jak w 2023 r. Polska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności następujących aktów prawnych z pakietu „Fit for 55”, tak teraz mogła to zrobić z paktem o migracji – wskazuje poseł PiS.

Rząd twierdzi jednak twardo, że nie będzie respektować zapisów paktu. Wprowadza wiele rewolucyjnych zmian, w tym możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu, gdy zwiększy się presja na granicę z Białorusią. Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” rząd przygotowuje się do kolejnej nowelizacji specustawy dla Ukraińców, by walczyć z nadużyciami. Między innymi z wtórnymi uchodźcami, którzy migrują z państwa do państwa Unii Europejskiej.