Cztery nowelizacje ustaw – o cudzoziemcach, o wyeliminowaniu nieprawidłowości w systemie wizowym, udzielaniu ochrony w Polsce i dostępie cudzoziemców do rynku pracy – przegłosowano w środę na Radzie Ministrów. Teraz trafią do Sejmu. – Odzyskujemy kontrolę nad polskimi granicami, nad systemem wydawania wiz. Przyjęliśmy dzisiaj taki pakiet ustaw, który zaproponujemy Sejmowi – mówił wczoraj premier Donald Tusk na konferencji prasowej. – Wydaliśmy bezwzględną walkę nielegalnej migracji i nadużywaniu, wykorzystywaniu nieszczelności prawnych czy słabości państwa przez tych, którzy taką nielegalną migrację organizowali. To jest naprawdę epokowy moment. Teraz pytanie takie kluczowe jest, czy będzie większość i czy prezydent Duda tego nie zawetuje – dodał premier.

Reklama

Porażka państwa przy uszczelnieniu granicy. Nikły efekt ochrony granicy wart 2,5 mld zł

To nowe prawo, które chce wprowadzić w życie rząd Donalda Tuska, jest odpowiedzią na nadużycia, które w ostatnich latach wstrząsały opinią publiczną. Dotyczą wyłudzania wiz studenckich, pracowniczych (w tym handlu wizami, w którym uczestniczyli także członkowie poprzedniego rządu z MSZ), a także niespotykanego w historii wykorzystywania prawa do azylu przez nielegalnych imigrantów w sterowanym przez białoruski i rosyjski reżim procederze „wojny hybrydowej” na granicy z Białorusią. Dotychczasowe zabiegi państwa – postawienie muru na granicy z tysiącami funkcjonariuszy i wprowadzenie strefy buforowej – nie przyniosły zadowalającego efektu. Od 1 lipca 2021 r. do 19 listopada 2024 r. Straż Graniczna zanotowała 110 595 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ilu to się udało? Służby nie podają takich statystyk. Szacuje się, że co najmniej co dziesiąty cudzoziemiec nielegalnie wjechał do Polski, by przedostać się dalej do państw Europy.

Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy jest wyższa niż jeszcze rok wcześniej. Ochrona białoruskiej granicy to także gigantyczny koszt dla państwa. Rocznie kosztuje 2,5 mld zł. A to nie koniec wydatków, bo na uszczelnienie tylko tego odcinka wydamy kolejne 1,6 mld zł.

Rząd kieruje cztery pierwsze nowelizacje ustaw do Sejmu. Liczy na poparcie opozycji i prezydenta

Zmiany w prawie, które znalazły się w nowelizacjach czterech ustaw, to efekt strategii migracyjnej na lata 2025–2030 pt. „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo” autorstwa prof. Macieja Duszczyka, wiceministra MSWiA i eksperta ds. migracji, którą rząd ogłosił w połowie października. Strategia została przegłosowana przy sprzeciwie czterech ministrów Lewicy – kontrowersje budzi wprowadzenie czasowego zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Może on zostać wprowadzony na 60 dni i przedłużony – za zgodą Sejmu.