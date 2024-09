Krzysztof Gawkowski o dezinformacji. „Podczas powodzi mieliśmy dwa jej źródła”

Przerwanie zapory w Stroniu Śląskim, do którego doszło 15 września, sprawiło, że skala powodzi była ogromna. Mimo że obiekt zniszczony został o godzinie 10:35, to Wody Polskie potwierdziły to oficjalnie dopiero po godzinie 13:00. - Tama w Stroniu Śląskim została niedopilnowana, a ludzie narażeni na niebezpieczeństwo - stwierdził w rozmowie z RMF FM burmistrz Kłodzka Michał Piszko.