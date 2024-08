„Biali Rosjanie” chcą rządzić w obwodzie kurskim

- Na razie naszego Zjazdu Deputowanych Ludowych nie uznało oficjalnie żadne państwo. Gdyby Ukraina pozwoliła nam realizować nasze idee dotyczące utworzenia organów władzy, to automatycznie otrzymalibyśmy podmiotowość polityczną, nie tylko wewnątrz Rosji. Nikt już nie byłby w stanie nas ignorować, bo na budynkach administracji państwowej w obwodzie kurskim powiewałaby biało-niebiesko-biała flaga (wykorzystywana przez rosyjskich opozycjonistów od 2022 roku) – mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow. Kilka tygodni temu cudem uszedł z życiem, gdy rosyjskie drony zniszczyły jego dom w Kijowie, w którym mieszkał z żoną i małym dzieckiem. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzi, udał się do Waszyngtonu, by „szukać wsparcia i przekonywać amerykańskich polityków”. Zapewnia, że członkami zarządzanego przez niego „zjazdu” są m.in. byli politycy lokalni z obwodu kurskiego. – Mamy nawet miejscowego kandydata na kierownika obwodu kurskiego – twierdzi.

Uważa, że Ukraina prędzej czy później będzie musiała podjąć decyzję w sprawie przyszłości zajętych w Rosji terenów.

– Chodzi o decyzję polityczną, nie wojskową. Potraktować tę część Rosji jako wyłącznie kartę przetargową, którą można będzie wymienić w trakcie przyszłych rozmów na m.in. okupowane części obwodów zaporoskiego czy chersońskiego? Gdyby o to chodziło, to utworzenie tam alternatywnych rosyjskich organów władzy nie miałoby sensu i mogłoby doprowadzić do tego, co się stało w Afganistanie, gdzie część Afgańczyków uwierzyła, zjednoczyła się, a później zostali porzuceni. Nie chcemy tego – mówi rosyjski opozycjonista. – Jest inny scenariusz. Gdyby do rozmów z Rosją w najbliższym czasie nie doszło, to trzeba byłoby podjąć pewne decyzje. Rosyjska propaganda zaczęłaby oskarżać Ukrainę o okupację części terytorium. Utworzenie rosyjskich organów władzy i wpuszczenie tam rosyjskich opozycjonistów byłoby więc jak najbardziej właściwym krokiem. Ale decyzji w tej sprawie na razie nie ma – dodaje Ponomariow.

Jest przekonany, że utworzenie wolnego państwa rosyjskiego w obwodzie kurskim „przyśpieszyłoby upadek putinizmu” w Rosji.

Politycy w Kijowie na razie są ostrożni

Politycy z obozu rządzącego w Kijowie na razie o perspektywach utworzenia „wolnej Rosji” w obwodzie kurskim wolą jednoznacznie się nie wypowiadać. Tłumaczą, że sytuacja tam „jest dynamiczna”. – Tego frakcja jeszcze nie omawiała. Nie znam szczegółów tego pomysłu i muszę się zorientować – krótko odpowiedziała „Rzeczpospolitej” wiceszefowa prezydenckiej frakcji Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Jewhenija Krawczuk. Oficjalnie władze ukraińskie mówią na razie jedynie o możliwości wymiany jeńców, bo podczas operacji w obwodzie kurskim wielu rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli. Ma to przyśpieszyć uwolnienie ukraińskich żołnierzy, którzy wciąż oczekują na powrót do ojczyzny z łagrów Putina.