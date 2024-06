Mniej więcej tak wyglądają obrady „przejściowego parlamentu”.

Rosyjski opozycjonista: Nazywają nas „własowcami”

Zjazd Deputowanych Ludowych to liczna frakcja rosyjskiej opozycji demokratycznej, ale nie jedyna. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego rozmieścili się na Litwie, biznesmen i były więzień polityczny Michaił Chodorkowski przeprowadza własne zebrania w Berlinie, arcymistrz szachowy Garri Kasparow kursuje pomiędzy Europą a USA (przeprowadza wykłady na zagranicznych uniwersytetach), a z Izraela nadaje popularny opozycyjny vloger Maksim Kac. I nikt nie chce się ze sobą jednoczyć.

- Nazywają nas „własowcami”, bo popieramy zbrojną walkę z Putinem i walczących po stronie Ukrainy rosyjskich ochotników. Czy w ten sposób chcą porównać Ukrainę do hitlerowskich Niemiec? – narzekał na pozostałe ośrodki opozycyjne jeden z przemawiających uczestników warszawskiego zjazdu.

W kuluarach można było usłyszeć, że rosyjska opozycja demokratyczna toczy prawdziwą wojnę wewnętrzną, atakują siebie nawzajem, walczą o względy państw Zachodu. A one, jak przyznał podczas swojego wystąpienia Ponomariow, niespecjalnie chcą popierać ruch partyzancki na terenie Rosji. Co więcej, sugerował też, że partnerzy Ukrainy nie tylko zabraniają atakować cele w centralnej części Rosji (np. w Moskwie), ale i uderzać w ludzi Kremla, by Rosjanie „nie odpowiadali tym samym” w zachodnich stolicach.

Wicemarszałek Senatu: Niech Rosjanie sami zdecydują, jak będą walczyć ze swoim krwawym reżimem

- Nie ma dzisiaj na Zachodzie woli politycznej, jeżeli chodzi o obalenie reżimu Putina. Uważam, że to jest wielki błąd. Putin nie ukrywa, że jego celem jest obalenie porządku konstytucyjnego, prawnego i moralnego, na którym zbudowana jest cywilizacja zachodnia. To dlaczego my nie reagujemy adekwatnie – mówi „Rzeczpospolitej” obecny na sali wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.