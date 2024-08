Był pan jednym z niewielu deputowanych Dumy, którzy dołączyli do tamtych protestów. A później zarzucono panu, że w ramach współpracy z Skołkowo prowadził pan wykłady za kosmiczne pieniądze. Czy to prawda, że jeden wykład kosztował milion rubli (wówczas równowartość 100 tys. złotych)?

Byłem jednym z autorów tego projektu. W Skołkowo chcieli, bym jeździł po świecie i zdobywał inwestorów. Mieliśmy duży projekt z Massachusetts Institute of Technology, namawiałem zagranicznych przedsiębiorców, by przychodzili do Rosji. Skołkowo finansowało spotkania publicznie i niepubliczne z potencjalnymi inwestorami i nazywało to wykładami, bo tylko taka forma prawna umożliwiała pokrycie kosztów moich podróży. Żadnych pieniędzy nie brałem, nic mi w sądzie nie udowodniono. Zresztą później to przyznał również Putin, gdy spotkałem się z nim osobiście. Powiedział, że wie, że nic nie ukradłem. Było to podczas spotkania klubu dyskusyjnego Wałdaj we wrześniu 2013 r. Po tym spotkaniu sprawa została zamknięta. Ale wznowiono ją nagle, kiedy w marcu 2014 r. zagłosowałem przeciwko aneksji Krymu.

Portal Gazeta.ru wówczas spotkanie klubu Wałdaj relacjonował tak: „Wygląda na to, że bardziej od innych uczestników wynikami imprezy i wystąpieniem Putina był zachwycony deputowany Sprawiedliwej Rosji Ilja Ponomariow, ale tego nie pokazywał po sobie”. Czemu pan się tak zachwycał?

Nie wiem, jak piszący o tym dziennikarz mógł zrozumieć, że byłem pod wrażeniem, jeżeli, jak twierdzi, nie pokazywałem tego po sobie. Mówiąc poważnie, była to ważna impreza, w której przeprowadzeniu odegrałem istotną rolę. Pod koniec 2012 r. doszliśmy do szczytu konfrontacji z władzami: protesty na placu Błotnym, nieudane rewolucje. Nie widać było wyjścia z tej sytuacji. Wówczas zaproponowałem władzom, by pozwolili opozycjonistom swobodnie uczestniczyć w wyborach samorządowych. Po to, by liderzy protestów mogli pokazać swoje zdolności, będąc np. burmistrzami miast. Zeszliby z ulic i wyłączyliby się z pracy w ruchu opozycyjnym, co było w interesie władz. Dla nas z kolei to była szansa na realizowanie swoich pomysłów. Osobiście rozmawiałem o tym na Kremlu z Wiaczesławem Wołodinem (wówczas pierwszym wiceszefem administracji Putina, obecnie przewodniczącym Dumy – red.). Przekonałem go. W konsekwencji w Jekaterynburgu wybory wygrał Jewgienij Rojzman, a w Moskwie duży sukces odniósł Aleksiej Nawalny (zdobył 27 proc. głosów – red.). Prowadziłem też własną kampanię, chciałem zostać merem Nowosybirska. Na forum w Wałdaj przedstawiłem duży raport o nowej strategii politycznej. Putin wówczas stwierdził, że popiera takie „konstruktywne podejście”. Wszyscy ustawiali się do mnie w kolejce, by pogratulować. Uważali, że już wygrałem wybory w Nowosybirsku. Polityka jest sztuką tego, co możliwe. Zawsze dążyłem do konstruktywnego dialogu. Ale historia potoczyła się inaczej.

Wówczas, gdy przemawiał pan na putinowskim forum, do aneksji Krymu pozostawało zaledwie pół roku. Nic nie zapowiadało wielkiej tragedii?

Wiedziałem, że Putin nie zamierza nigdzie odchodzić. Podejrzewałem, że będzie rządził długo i musimy się z tym zmierzyć. Możliwe, że czegoś nie dostrzegłem, ale nic nie zapowiadało tak fatalnego rozwoju sytuacji.

Wiedziałem, że Putin nie zamierza nigdzie odchodzić. Podejrzewałem, że będzie rządził długo i musimy się z tym zmierzyć

Istnieje opinia, że Kreml przygotowywał się do aneksji Krymu wcześniej.

Było inaczej, bo na własne oczy obserwowałem wszystko od środka. Znacznie wcześniej przed tymi wydarzeniami proponowałem by wprowadzić tzw. kartę Rosjanina na wzór Karty Polaka, którą mogliby otrzymać mieszkańcy Krymu. Napisałem odpowiednią ustawę. Po to, by mieszkańcy półwyspu nie ubiegali się o rosyjskie paszporty i by uniknąć konfrontacji z Ukrainą. Ale mój pomysł odrzucił Kreml, a także Siergiej Ławrow. Powiedzieli, że to „niepotrzebny ból głowy”. Osobiście byłem świadkiem utworzenia stacji Russia Today oraz fundacji Russkij Mir. Zakładano, że będą to elementy miękkiej siły, pozyskamy zwolenników Rosji. Ale skończyło się na rozkradaniu funduszy tych organizacji. Te wszystkie „imperialne” pomysły na dobre zaczęły się realizować w 2014 r.