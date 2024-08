Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 910 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy w rejonie Moskwy strącono 10 ukraińskich dronów.

W komunikacie kierowany przez Andrieja Biełousowa rosyjski resort obrony oświadczył, że udaremnione zostały próby ataku grup szturmowych ukraińskich sił zbrojnych na osady Komarowka, Korieniewo, Małaja Łoknia i Russkaja Konopielka w obwodzie kurskim.

Ofensywa w obwodzie kurskim. Nowy komunikat Ministerstwa Obrony Rosji

Komarowka leży kilka kilometrów na wschód od Głuszkowa, od granicy z Ukrainą miejscowość tę dzieli 11 kilometrów. Z kolei Korieniewo jest oddalone od Komarowki o ok. 11 kilometrów na północny-wschód, zaś Małaja Łoknia to wieś, która leży o ok. 12 km na północ od Sudży, największego jak dotąd zajętego przez Ukraińców miasta w obwodzie kurskim. Russkaja Konopielka oddalona jest od Sudży o 8 km na wschód. Małaja Łoknia i Russkaja Konopielka leżą w rejonie sudżańskim, zaś Korieniewo i Komarowka - w korieniewskim.

Według rosyjskich władz, straty Ukraińców wyniosły 45 żołnierzy zabitych i rannych oraz dwóch wziętych do niewoli, ukraińscy żołnierze mieli też stracić dwa czołgi, transporter opancerzony M113 oraz sześć wozów opancerzonych. Strat wojsk rosyjskich nie podano. Ministerstwo Obrony Rosji utrzymuje, że trwają "operacje zwiadowcze i poszukiwawcze", których celem jest zidentyfikowanie i zniszczenie w obszarach leśnych grup dywersyjnych sił ukraińskich na terytorium Rosji.