Ponomariow stoi na czele utworzonego w 2022 roku opozycyjnego Zjazdu Deputowanych Ludowych (zrzeszających byłych rosyjskich deputowanych i samorządowców), który kilkakrotnie zbierał się w Polsce. Po raz ostatni o planie obalenia Władimira Putina opozycjoniści dyskutowali w Warszawie w czerwcu.

Rosyjski opozycjonista: Bez masowych protestów władz nie obalimy

Pod koniec czerwca Ilia Ponomariow udzielił wywiadu, który niedługo ma się okazać na łamach „Plusa Minusa”. - Jestem zwolennikiem rewolucji, nie spisku. Nie sądzę, by przyszła jakaś grupa najemników i rozwiązała nasze sprawy. Jeżeli nie będzie masowych protestów w dużych miastach, władz nie obalimy. Można jedynie przejąć władzę na krótki okres. Dlatego nie zachęcam rodaków do wyjazdu z Rosji. To szkodliwe. Bo jak wszyscy aktywni wyjadą, to nie będzie komu walczyć. Potrzebujemy jednostki siłowej, która stłumi siłowy opór władz. Reszta należy już do ludzi na ulicach. Nadejdzie moment i miliony Rosjan wyjdzie na ulice. Wyjdą wtedy, gdy będą pewni, że nic im za to nie grozi – mówił.

Ponomariow twierdził też, że Rosja kilkakrotnie próbowała go zamordować i że dotychczas udaremniono cztery zamachy. - Nie tylko na terenie Ukrainy – zaznaczył.