Rosyjska opozycja w Warszawie. Walka z Władimirem Putinem na dwóch frontach

Czy to nie jest próba tworzenie równoległej, wirtualnej rzeczywistości, która nijak się ma do sytuacji w Rosji Władimira Putina?

– Drogę pokona tylko ten, który idzie. Tworzymy parlament, który przygotowuje ustawy dla przyszłej Rosji i robimy to w sposób demokratyczny. Mamy skrzydło zbrojne, które walczy z Putinem na froncie i czyni postępy (chodzi o niedawne walki w rosyjskich obwodach kurskim i biełgorodzkim – red.). To nie jest szybki proces – mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany do Dumy, który jako jedyny głosował przeciwko aneksji Krymu i przeprowadził się do Ukrainy.

Zapowiada, że „zjazd” będzie walczył o uznanie parlamentów państw Zachodu i przygotowuje otwarcie swoich „ambasad” w m.in. Kijowie, Waszyngtonie, Warszawie, Kanadzie i Berlinie. – Pierwszy krok należy do Ukrainy, prowadzimy zaawansowane rozmowy. Wyborów Putina nie uznają, a jego kadencja oficjalnie kończy się na początku maja. Będziemy się domagali, by nie uznawano go za prezydenta – twierdzi.

Opozycja przekonuje, że ma plan na Rosję

Uczestników Zjazdu Deputowanych Ludowych w Warszawie poparł wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. To najwyższej rangi polski polityk, który dotychczas pojawił się na „zjeździe” rosyjskich działaczy od ich pierwszego spotkania w podwarszawskiej Jabłonnie w listopadzie 2022 roku. Przemawiał po rosyjsku i podkreślał, że poparcie rosyjskiej opozycji demokratycznej jest „moralnym obowiązkiem Polaków i wszystkich Europejczyków”.

Czy to oznacza, że większość parlamentarna w Polsce popiera tych przeciwników rosyjskiego dyktatora, którzy stawiają na walkę zbrojną z Kremlem?