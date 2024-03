Zamieszki na proteście rolników. Krzysztof Bosak oskarża rząd, Konfederacja chce dymisji

- Opowiadanie o sankcjach nałożonych na żywność z Białorusi, kiedy problem jest z żywnością z Ukrainy jest rozwadnianiem tematu. Opowiadanie o tym, że oni wynegocjowali w Brukseli ograniczenia importowe, gdzie rokiem referencyjnym ma być rok 2023, gdzie wzrost importu był już o kilka tysięcy procent to są jakieś kompletne bzdury - mówił.

- Wczoraj potrzebowali móc sprawić wrażenie, że protestujący to zadymiarze i że mają dużo zatrzymanych, i móc mówić o zranionych funkcjonariuszach. To chcieli, to mieli. O godz. 12:00 tego nie mieli, już o godz. 18:00 to mieli - powiedział lider Konfederacji.

Konfederacja chce dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że w ostatnich latach gdy policja "nie chciała mieć rannych, zatrzymanych itd.", gdy nie było zagrożenia życia i mienia, to "zwarte oddziały funkcjonariuszy nie podchodziły pod protestujących, a jeżeli funkcjonariusze stali przy protestujących, to stali wyłącznie w miękkich mundurach, bez kasków - to nie prowokuje nikogo". - I przede wszystkim nie pryskali gazem prosto w oczy - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk z apelem do Janusza Wojciechowskiego. "Żeby niczego nie zepsuł" Przed wylotem do Bukaresztu Donald Tusk zapowiedział, że w stolicy Rumunii będzie rozmawiać m.in. z Ursulą von der Leyen oraz unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem o Zielonym Ładzie i bezcłowym handlu z Ukrainą.

- Będę dzisiaj żądał informacji premiera w tej sprawie. Domagamy się dymisji ministra Kierwińskiego (szefa MSWiA - red.) za to, co się wczoraj stało. To się nie mogło stać bez przyzwolenia z góry - oświadczył lider Konfederacji. Na uwagę, że jeśli będzie wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego, to koalicja obroni ministra, Bosak powiedział, że "przynajmniej dotrze to do wielu Polaków i będą wiedzieli, że są w Polsce siły polityczne, które domagają się konsekwencji za takie nikczemne zachowanie".