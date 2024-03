Donald Tusk z apelem do Janusza Wojciechowskiego. "Żeby niczego nie zepsuł"

Rozumiem irytację i wściekłość kobiet, które nie chcą, by kilku ponurych facetów znów zastanawiało się, czy one mają do czegoś prawo czy nie Donald Tusk, premier

- Jeśli ktoś będzie chciał dalej protestować - jego prawo. Byle nie łamał przepisów — podsumował.



Tusk mówił też, że policja w czasie protestu rolników zachowywała się „niezwykle powściągliwie” mimo że „została zaatakowana kostką brukową”.



Donald Tusk ws. sporu o aborcję: Rozumiem wściekłość kobiet

Tusk wypowiedział się też ws. liberalizacji przepisów aborcyjnych w Polsce.



- Chce bardzo wyraźnie podkreślić, czy ta debata nad projektami, które są w Sejmie odbędzie się jutro, czy za miesiąc, to nie zmieni stanowiska KO ws. prawa kobiet polskich do legalnej i bezpiecznej terminacji ciąży. Niezależnie od terminu na jaki zdecyduje się pan marszałek ja tutaj niczego nie będę z nikim negocjował. To prawo, o którym mówiliśmy, do 12 tygodnia, to chyba dla wszystkich staje się oczywiste — stwierdził.



- Rozumiem irytację i wściekłość kobiet, które nie chcą, by kilku ponurych facetów znów zastanawiało się, czy one mają do czegoś prawo czy nie — dodał.