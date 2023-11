Sondaż: Polacy chcą od nowej władzy przywrócenia praworządności

– Sondaż pokazuje przywiązanie Polaków do wartości składających się na praworządność, pragnienie niezawisłości sędziowskiej, a ścieżką jest przywrócenie KRS, odbudowa autorytetu TK i dążenie do niezawisłości sędziowskiej – mówi „Rz” Marcin Duma, prezes IBRIS. Szef Instytutu zwraca uwagę również na mniejszy odsetek osób, które oczekują usunięcia z sądownictwa osób nominowanych w trakcie rządów PiS, dodając zarazem, że „niekoniecznie są to specjaliści z dziedziny prawa”, a też prawie 27 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie.