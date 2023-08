Marek Migalski: Referendum trzeba ośmieszyć

Jak opozycja ma wywrócić stolik

Z powyższego wynika jasny wniosek – jeśli opozycja nie znajdzie skutecznego sposobu neutralizacji tego przekazu, jeśli wejdzie w narzuconą sobie narrację, przegra wybory. Musi znaleźć własną opowieść, skierować debatę na inne tematy (służba zdrowia, inflacja, drożyna, patologie władzy, KPO itp.), wywrócić stolik. Jeśli elekcja parlamentarna odbędzie się w cieniu referendum, PiS prawie na pewno zachowa władzę.

Najlepszym sposobem jest ośmieszenie referendum i pokazanie go takim, jakim jest w istocie – nie narzędziem demokracji bezpośredniej, ale polityczną pałką w kampanijnej grze obozu władzy. I uświadomienie wyborcom, że to cyrk, polityczna kpina z nich. Tylko wówczas nie wezmą w nim udziału, a całe przedsięwzięcie obróci się przeciwko organizatorom. Podobnie jak stało się w przypadku „prezydenckiego” referendum zarządzonego przez Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. Wówczas słusznie wyborcy odebrali to jako polityczną zagrywkę zdesperowanego polityka i nie wzięli udziału w tym smutnym przedsięwzięciu.

Także w tym przypadku opozycja musi zrobić to samo – uświadomić Polkom i Polakom, że referendum to cyrk, a jeśli tak, to oni mają w nim odegrać rolę (przepraszam za wyrażenie) małp. Tylko tak liderzy anty-PiS-u mogą uniknąć wpadnięcia w pułapkę zastawioną na nich przez Kaczyńskiego.

Dlatego niezmiernie musi dziwić fakt, że o ile ze wstępnych deklaracji polityków Lewicy i Trzeciej Drogi wynika, że ich formacje wezwą do bojkotu referendum, o tyle Koalicja Obywatelska jeszcze nie podjęła decyzji z tej sprawie. Ciekawe na co czekają jej przywódcy. Na pierwsze spadki w sondażach? Na olśnienie? Na cud?