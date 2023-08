- Ale nie pytają o inflację i drożyznę, nie pytają jak wyjść z kryzysu gospodarczego, nie pytają o to, jak i kiedy powinniśmy sprowadzić pieniądze z Unii Europejskiej, nie pytają Polaków, czy chcą naprawy ochrony zdrowia, czy chcą lepszej szkoły - mówił Gawkowski.

Szef klubu Lewicy ocenił, że kampania referendalna "jest tylko przystawką do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę mogło wpływać na wynik wyborczy" oraz zadeklarował, że "nikt się na opozycji nie da to nabrać".

- Dzisiaj z Warszawy, spod siedziby premiera, mówimy wprost: Lewica będzie nawoływała do bojkotowania tego referendum - oświadczył Gawkowski. - My w tym referendum nie będziemy brali udziału, bo referendum, w którym zadajemy pytania Polkom i Polakom o przyszłość, ale nie tu i teraz ważną, o przyszłość, która nie ma znaczenia dla realnego życia Polek i Polaków, to po prostu oszustwo wyborcze - dodał. Ocenił, że żadne z czterech pytań referendalnych proponowanych przez PiS "nie ma znaczenia dla budowania odpowiedzialności za Polskę tu i teraz".

Trela: Referendum strachu przed utratą władzy przez Kaczyńskiego i PiS

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Tomasz Trela podkreślił, że PiS rządzi osiem lat, a politycy tej partii przez ten czas "nie wpadli na pomysł, żeby o cokolwiek zapytać Polki i Polaków".

- To referendum to akt kombinowania - powiedział poseł. - Billboardy, plakaty, bannery, spoty reklamowe - to wszystko będzie realizowane za publiczne pieniądze bez limitu, bo przecież Jarosław Kaczyński będzie jeździł po kraju i mówił: ja tu przyjechałem jako wiceprezes Rady Ministrów, ja tu przyjechałem po to, żeby namawiać was do tego, żebyście wzięli udział w referendum i to przecież nie jest sygnowane z pieniędzy na kampanię wyborczą, bo ja co prawda kandyduję do Sejmu, ale jestem cały czas wiceprezesem Rady Ministrów - przekonywał.