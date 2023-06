I na to właśnie liczy Prawo i Sprawiedliwość. Jest to strategia długofalowa i efekt niewyrażanego oficjalnie, rosnącego eurosceptycyzmu władzy. Antyeuropejskimi emocjami PiS chce żywić się nie tylko w kampanii, ale też gdyby nadeszły czasy opozycyjnego postu. W razie wygranej, posłowie obozu władzy – co słychać w rozmowach nieoficjalnych – wierzą, że wszystko szybko da się naprawić i znów będzie można wyciągnąć rękę po pieniądze.

Referendum ws. migrantów raczej razem z wyborami

Dlatego też prezes Kaczyński z taką beztroską wrzucił w debatę publiczną pomysł na referendum w sprawie pakietu azylowego: nieprzygotowany, nierealny i dotyczący regulacji, której jeszcze nie ma. – Decyzja w sprawie terminu referendum dotyczącego relokacji zapadnie w ciągu 2–3 tygodni – powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller, dodając, że ma się ono odbyć „jeszcze w tym roku”. Z kolei Adam Bielan, szef Republikanów, w TVN24 przyznał, że najprawdopodobniej odbędzie się ono razem z wyborami.

Po sporach o praworządność, Turów, aborcję i dyskryminację osób LGBT, sprawa mechanizmu migracyjnego będzie kolejną przepaścią w stosunkach z Unią. Wywołaną świadomie, bez prób porozumienia i np. wystąpienia o środki dla uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła. Przepaść potrzebna politycznie i mająca kształtować poglądy Polaków na długie lata. Rzecznik rządu nie ukrywa, że referendum jest potrzebne jak najszybciej, „by jego wynikami związane były przyszłe rządy”.

Nie dość więc, że PiS dąży do rozbujania politycznej łódki, wykreowania kolejnego konfliktu w Polsce i zrujnowania relacji zagranicznych, to jeszcze chce to wszystko jako polityczny testament pozostawić następcom. Na sejmowym papierze i w umysłach przestraszonych obywateli.