Po przeliczeniu 95,21 procent głosów, Pavel ma 57,57 proc. głosów, a Babiś - 42,42 proc.

- Dziękuję tym, którzy przyszli głosować. Dali do zrozumienia, że ​​szanują demokrację i zależy im na tym, jak będzie wyglądać przyszłość. Moje postrzeganie jest takie, że nie widzę wygranych ani przegranych wyborców. Widzę, że wybrali takie wartości jak prawda, godność, szacunek i pokora – to pierwsze słowa nowej głowy państwa.

- Musimy przekonać obywateli tego kraju, że powrót do wartości i sensownej komunikacji pomoże nam poprawić jakość życia – powiedział też, wywołując brawa. - To nie będzie łatwe, ale mamy ze sobą więcej wspólnego niż okopy. To nie tylko nasza historia czy język, ale nasza wspólna przyszłość i problemy, które będziemy rozwiązywać. I ważne jest, abyśmy wspólnie je rozwiązywali – dodał. - Społeczeństwo jest zmęczone zakończoną kampanią, kryzysem, przez który przechodzimy, i tym, jaki styl polityki panował w naszym kraju. Polityki konfrontacji i wytykania palcem – kontynuował nowy prezydent, mówiąc, że wyborcy pomogli mu zrobić pierwszy krok do zmian.

„Przede wszystkim gratuluję Petrowi Pavlowi wyboru na czwartego prezydenta Republiki Czeskiej. Wygrał kandydat obywatelski” – skomentował zwycięstwo Petra Pawła premier Petr Fiala (ODS). „Jestem dumny z Czechów” – dodał.

Jest przekonany, że ten dzień oznacza koniec Andreja Babiša w polityce. „To trzecia znacząca porażka Andreja Babiša” – napisał Fiala, który zapowiedział, że pojedzie dziś osobiście pogratulować Pawłowi.

Petr Pavel wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Czechach (35,4 proc. głosów), wyprzedzając Andreja Babiša (35 proc.).