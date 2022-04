– Naszym celem jest zmiana filozofii funkcjonowania państwa – deklaruje Paweł Tanajno, przewodniczący partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, w skrócie PL!SP. W maju rusza ona ze zbiórką 100 tys. podpisów pod inicjatywą ustawodawczą przewidującą, że to nie pracodawca, lecz bank będzie odprowadzał od pensji pracownika składki emerytalne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek PIT.

Reklama

Tanajno to przedsiębiorca i działacz polityczny, najlepiej znany z dwukrotnego kandydowania na prezydenta: w 2015 i 2020 roku. W przeszłości był związany z Platformą Obywatelską, Ruchem Poparcia Palikota i Demokracją Bezpośrednią. Jego nowa partia zaczęła powstawać w 2020 roku, gdy jako kandydat na prezydenta stanął na czele protestu przedsiębiorców przeciw zamrożeniu gospodarki z powodu pandemii i nieskutecznym, w ich opinii, mechanizmom pomocy dla biznesu.

Raczej nie ma dziś podłoża dla partii o podłożu klasowym prof. Rafał Chwedoruk

Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców formalnie została zarejestrowana przed rokiem, a jednym z jej głównych celów jest doprowadzenie do sytuacji, w której pensja brutto w całości zacznie trafiać do pracowników, czyli stanie się pensją netto. Zdaniem PL!SP państwo może wziąć na siebie trud pełnego finansowania składek emerytalnych, jeśli poprawi się efektywność działania administracji.

I właśnie pierwszym krokiem do realizacji tego celu ma być inicjatywa ustawodawcza. Zdaniem Tanajny jej skutkiem byłby wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej. – Gdyby pracodawca przelewał kwotę brutto do banku, wielu pracowników w końcu uświadomiłoby sobie, ile w rzeczywistości zarabia i jaką z tego kwotę zabiera im państwo – tłumaczy. W efekcie pracownicy mieliby zacząć zastanawiać się, czy taki koszt funkcjonowania państwa jest konieczny, co pomogłoby zmianom w administracji.

Reklama

Inicjatywa ma zakładać też zmianę przepisów, które wyjątkowo irytują przedsiębiorców. PL!SP chce zerwać z zasadą, zgodnie z którą pracodawcy muszą wypłacać pracownikom zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni zwolnienia, a dopiero potem ten obowiązek przejmuje ZUS.

Oczywiście na przyjęcie projektu przez Sejm są niewielkie szanse, więc PL!SP liczy głównie na korzyści wizerunkowe. Przy okazji chce oszacować swoje umiejętności zbierania podpisów. To o tyle ważne, że PL!SP zamierza wziąć udział w najbliższych wyborach do Sejmu. Jak deklaruje Tanajno, ma już około 500 działaczy gotowych zapełnić listy. To głównie przedsiębiorcy, bo PL!SP ma być czymś na wzór partii agrarnej, tyle że dla przedstawicieli biznesu.

Czy budowa takiej partii w Polsce ma sens? Wątpi w to politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk. – Raczej nie ma dziś podłoża dla partii o podłożu klasowym, bo mało kto identyfikuje się poprzez sferę zatrudnienia czy wykonywanej działalności. Zaś środowiska biznesowe w większym stopniu są w stanie realizować swoje cele przez lobbing niż działalność partyjną – mówi. Dodaje, że partia może mieć większe szanse, jeśli pogorszy się sytuacja gospodarcza, co skutkowałoby frustracją niektórych grup społecznych.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Problem w tym, że dotychczasowe wyniki polityczne Tanajny nie są imponujące. W wyborach prezydenckich z 2015 roku dostał zaledwie 0,2 proc. głosów, najmniej ze wszystkich kandydatów. Pięć lat później z wynikiem 0,14 proc. był trzeci od końca, choć w tamtym czasie zyskał spory rozgłos jako przywódca protestów przedsiębiorców.

Tanajno się jednak nie zraża. – Idziemy drogą powolnej organicznej pracy. Liczymy, że to zaprocentuje – mówi.