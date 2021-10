21:37 Strajk Kobiet na Nowogrodzkiej

Na Nowogrodzką dotarła też grupa Strajku Kobiet z Martą Lempart,

Jesteśmy na Nowogrodzkiej — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 10, 2021

21:30 Protest przed siedzibą PiS

Kilkaset osób dotarło przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wcześniej policja otoczyła budynek. Jak informuje dziennikarz Wirtualnej Polski, jest spokojnie - funkcjonariusze przyglądają się trwającemu protestowi.



Przed siedzibą PiS trwa protest kilkuset osób. Na razie spokojnie. Policja się tylko przygląda, nie reaguje. @wirtualnapolska pic.twitter.com/Jaml3FNhrb — Klaudiusz Michalec (@k_michalec) October 10, 2021

20:58 Nowogrodzka zablokowana

Policja zablokowała ulicę Nowogrodzką w Warszawie - informuje dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

Nowogrodzka zablokowana z dwóch stron. pic.twitter.com/anqXYt7N5f — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) October 10, 2021

Na Nowogrodzkiej na protestujących już teraz czeka kilkudziesięciu policjantów - podaje Klaudiusz Michalec z Wirtualnej Polski.

Na Nowogrodzkiej na protestujących już teraz czeka kilkudziesięciu policjantów. @wirtualnapolska pic.twitter.com/p0Nz9M3qM3 — Klaudiusz Michalec (@k_michalec) October 10, 2021

20:45 Marsz na Nowogrodzką

Po zakończeniu manifestacji Marta Lempart ze Strajku Kobiet wezwała manifestantów do udania się na ulicę Nowogrodzką, gdzie znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości.



"Na razie zatrzymali nasz samochód i sprawdzają trzeźwość kierowcy. Po 3 minutach mają nas puścić" - relacjonował Strajk Kobiet w mediach społecznościowych.

Mamy to. Jana Pawła jest nasza pic.twitter.com/PQrKd3tiHW — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 10, 2021

Policja zablokowała przejście przez ul. Marszałkowską - podał dziennikarz Radia Zet.



20:04 Arłukowicz: Nie ulegajcie prowokacjom

Po tym, jak odegrana została "Oda do radości" na scenę wkroczył Bartosz Arłukowicz, który poinformował o zakończeniu manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie i podziękował zebranym za przybycie. - Nie ulegajcie prowokacjom, wracajcie bezpiecznie do domu - mówił do zgromadzonych europoseł Koalicji Obywatelskiej.

19:58 Tusk: Ciąg dalszy nastąpi

Na scenę wchodzi ponownie Donald Tusk. Dziękuje zebranym za obecność.

Tusk do uczestników manifestacji: Jesteście dzisiaj źródłem nadziei. Ja tu przy was wszystkich przyrzekam wam i wszystkim Polakom, że my tego wysiłku, waszych nadziei, waszej energii nie zmarnujemy.

Tusk: To nie będzie łatwy ani krótki marsz, ale wierzcie mi: zwycięstwo nastąpi szybciej, niż o tym myślicie. Ciąg dalszy nastąpi.

Jest nadzieja 💚 Jesteśmy Polkami i Polakami, jesteśmy Europejkami i Europejczykami ✌️ Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej 🇪🇺🇵🇱 #ZostajęwUE #zostajeMYwUE pic.twitter.com/no1M7btb1B — Małgorzata Tracz (@GoTracz) October 10, 2021

19:55 Grodzki o "wyspie dobrej nadziei"

Przemówienie wygłasza marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Grodzki: Jest Senat. Od dwóch lat bronimy konstytucji, praworządności, przyzwoitości. Staramy się być wyspą dobrej nadziei dla wszystkich Polek i Polaków.

19:39 Karyś: Plac Zamkowy jest dzisiaj w 126 miastach

Głos zabiera szef KOD Jakub Karyś.

Karyś: Plac Zamkowy jest dzisiaj w 126 miastach w Polsce i na całym świecie.

19:37 Lempart: Walczymy o wartości europejskie

Przemawia Marta Lempart ze Strajku Kobiet.

Lempart: Walczymy o wartości europejskie, każdy po swojemu. Polski dla wszystkich nie będzie, jeśli nie będziemy w Europie, która jest dla wszystkich.

19:30 Moczulski: Nie wiedzą, co czynią

Głos zabiera Leszek Moczulski.

Moczulski: Polska w niebezpieczeństwie, ojczyzna w niebezpieczeństwie - w niebezpieczeństwie podwójnym. Ponad 30 lat temu odzyskaliśmy po raz drugi w ostatnich stu latach niepodległość. Jesteśmy niepodległym krajem w niepodległej Europie. Europa musi być niepodległa, żebyśmy my byli niepodlegli. Pojawia się niebezpieczeństwo, groźba. Bardzo nieodpowiedzialni politycy, być może nie wiedzący, co czynią, dążą do tego, żeby Polska była otoczona wrogami.

19:28 Owsiak: Tu jest Polska

Kolejny mówca to Jerzy Owsiak, który zaprosił na scenę Donalda Tuska.

Owsiak: Szacunek dla gościa, który nas wyciągnął z mieszkań. Nie zgubmy wolności, cieszmy się nią, bo wolność jest cudowna, walczmy o nią.

- Tu jest Polska - skandują kontrmanifestanci. - Tu jest Polska - odpowiada Owsiak, zachęcając tłum do powtarzania tego hasła.

19:22 Arłukowicz: Jest nas tutaj 80-100 tysięcy

Europoseł Bartosz Arłukowicz przekazał dane dotyczące liczby uczestników manifestacji.

Arłukowicz: Mam informacje od miasta - wszystkie okoliczne ulice są pełne ludzi. Jest nas tutaj między 80 a 100 tysięcy.

19:04 Kalinowski: Nie ma ważniejszej sprawy

Przemawia przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski.

Kalinowski: Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska, niż przyszłość naszych dzieci, następnych pokoleń. Nie ma sprawy ważniejszej, niż Polska w Unii Europejskiej.

19:02 Biedroń: Lech Kaczyński stałby z nami

Głos zabiera jeden z liderów Lewicy europoseł Robert Biedroń,

Biedroń: Traktat lizboński podpisywał Lech Kaczyński. Gdyby Lech Kaczyński żył, dzisiaj wstydziłby się za swojego brata. Lech Kaczyński stałby dzisiaj z nami.

18:58 Miller: PiS to naftalina i kadzidło

Przemawia były premier, obecnie europoseł, Leszek Miller. - PiS to żadna przyszłość, to naftalina i kadzidło. Polska nam nie wybaczy, jeśli nie odsuniemy tej szkodliwej władzy. To się musi stać w najbliższych wyborach parlamentarnych - mówi.



18:57 Bodnar do młodych: To wasza sprawa

Kolejny mówca to były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Bodnar: Prawnicy walczyli, ale teraz o to, żebyśmy byli w UE muszą walczyć politycy oraz społeczeństwo obywatelskie.

Były RPO zwraca się do młodych ludzi. - To jest wasza sprawa, od tego zależy wasza przyszłość - przekonuje.

18:50 "Tu są nasze korzenie"

Na placu Zamkowym głos zabiera uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska.

Traczyk-Stawska: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Tu są nasze korzenie. To jest nasza Europa.

Traczyk-Stawska do przemawiającego na kontrmanifestacji: Milcz głupi chłopie, milcz, milcz chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z Europy.

- Krzyczę głośno: zostajemy w Europie, nie damy się z niej wyprowadzić kłamcom - powiedziała ze sceny inna uczestniczka Powstania Warszawskiego, Anna Przedpełska.

18:41 Trzaskowski: Nie damy się wyprowadzić z UE

Na scenę wchodzi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO).

Trzaskowski: Spotykamy się, żeby mówić o sprawie najważniejszej: o tym, że nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej

Trzaskowski mówi o walce o to, żeby "każde miasto i miasteczko, każda polska wieś mogła być europejska".

Trzaskowski: Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy, kto chce wyprowadzić Polskę z UE to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem. Nie damy się wyprowadzić z UE.

Trzaskowski: Nie dajcie się nabrać na kłamstwa Kaczyńskiego. Nie ma żadnego konfliktu między polską konstytucją a unijnymi traktatami.

Trzaskowski: Każdy, kto chce słabej UE nie chce silnej Polski. Jesteśmy tu, żeby walczyć o silną Polskę i o silną UE, bo nie ma sprzeczności.

Trzaskowski: Nie będzie nas uczył szacunku do konstytucji ten, kto tę konstytucję przez cały czas depcze.

18:34 Tusk: Chcemy Polski niepodległej

Wystąpienie Tuska jest zakłócane przez przemówienie wygłaszane na kontrmanifestacji. Lider PO kontynuuje wypowiedź.

Tusk: Chcemy Polski niepodległej, europejskiej, demokratycznej, praworządnej i uczciwej. Tych pięć zasad powinno wystarczyć, aby cała Europa zobaczyła, że polskich patriotów, uczciwych, marzących o lepszej Polsce jest po prostu więcej.

- Jeszcze Polska nie zginęła - mówi Tusk, wzywając zebranych do odśpiewania hymnu.

18:25 "Nazywam się Donald Tusk"

Rozpoczyna się wystąpienie lidera PO Donalda Tuska. - Nazywam się Donald Tusk - zaczyna polityk. Przypomina, że był szefem Rady Europejskiej.

Tusk: Niech nikt się nie dziwi, że czułem się zobowiązany w tym krytycznym momencie podnieść alarm spowodowany decyzjami pseudotrybunału, decyzjami partii rządzącej, która podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej.

Tusk: Pseudotrybunał, grupa przebierańców przebranych w sędziowskie togi, na polecenie prezesa rządzącej partii, gwałcąc polską konstytucję, postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej.

Tusk zarzuca członkom TK rozpowszechnianie kłamstw, że "konstytucja Rzeczpospolitej jest w konflikcie z UE". - To nieprawda. Prawda jest oczywista - mówi.



18:16 Arłukowicz zachęca do szczepień na COVID-19

Europoseł KO zachęca ze sceny do poddawania się szczepieniom na COVID-19 i przypomina o koronawirusie SARS-CoV-2.



Arłukowicz: Postarajmy się utrzymać choć minimalny dystans. Ten wirus nigdzie sobie nie poszedł. Pamiętajmy o tym.

Od ronda de Gaulle'a do pl. Zamkowego zwarty tłum. #niewychodziMy pic.twitter.com/opIaHPH7Nf — Andrzej Rozenek (@ARozenek) October 10, 2021

18:08 Arłukowicz: Polska będzie w Europie

Arłukowicz: Polska będzie w Europie, bo tego chcą ludzie

Europoseł zapowiada przemówienia zaproszonych gości.



Arłukowicz: W naszych rękach jest to, czy ochronimy Polskę - dlatego tu dzisiaj wszyscy jesteśmy.

18:05 Ze sceny przemawia Arłukowicz

Arłukowicz wylicza nazwy miejscowości, w których dziś odbywają się manifestacje.

18:02 Manifestacja na placu Zamkowym

Rozpoczyna się centralny protest na placu Zamkowym. Przemówienie ma wygłosić lider PO Donald Tusk.

"Zostajemy" - skandują zebrani.

- Jesteśmy w Polsce, w Unii Europejskiej i nie zamierzamy się nigdzie stąd ruszać - mówi europoseł KO Bartosz Arłukowicz.



18:00 Posłanka Lewicy: Nie damy wyprowadzić Polski z UE

"Nie damy PiS-owi wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej" - zadeklarowała w mediach społecznościowych posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Nie damy @pisorgpl wyprowadzić 🇵🇱 PL z UE 🇪🇺. Ani wartości europejskich z Polski! Silna reprezentacja @__Lewica i @mlodalewica_ powiedziała dzisiaj w #ZielonaGóra głośne NIE obłąkanym zapędom rządzących pic.twitter.com/dN7k08dYEi — Anita Kucharska-Dziedzic - posłanka na Sejm RP 💪⚡ (@AnitaKDZG) October 10, 2021

17:43 Plac Zamkowy się wypełnia

17:36 Szef Iustitii: Wychodzimy, żeby nie było za późno

Na manifestacji w Katowicach zjawił się prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Jeżeli my dzisiaj nie wyjdziemy, kiedy próbuje się rozmontować system ochrony prawnej, kiedy ludziom chce się zabrać wolność, chce się decydować przez Trybunał Konstytucyjny, który jest przybudówką polityczną, o naszych prawach, to na co mamy czekać? - powiedział w rozmowie z TVN24 prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz.

- Po to wychodzimy, żeby nie było za późno. To jest decyzja cywilizacyjna: czy zostajemy w Europie, czy będziemy takim państwem jak Białoruś - dodał.

17:28 "Musimy zostać w UE"

W manifestacji w Krakowie brał udział m.in. sędzia Waldemar Żurek. - Czuję się zmęczony, ale to jest dla nas bardzo ważne, że w takim ważnym momencie mamy pełny rynek w Krakowie - powiedział w rozmowie z TVN24. Wyraził przypuszczenie, że tak będzie także w wielu innych miastach.

Manifestacja na placu Zamkowym Fotorzepa, Anna Zombirt

- Musimy zostać w UE. Jestem sędzią polskim, ale jestem też sędzią europejskim. Polacy, dzięki temu, że jesteśmy w Unii, mają szereg praw - stwierdził.

17:19 Prounijne manifestacje

W wielu miastach - m.in. w Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu - demonstracje rozpoczęły się o godz. 16:00.

15:33 Zapowiedź kontrmanifestacji

"Wszystkich patriotów, którym leży na sercu suwerenność naszego państwa" do udziału w kontrmanifestacji pod pomnikiem Małego Powstańca na godz. 17:40 wezwał prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

15:31 Lewica zapowiedziała udział

Na placu Zamkowym mają być m.in. przedstawiciele Lewicy.

15:30 Gospodarzami mają być warszawiacy

W rozmowie z TVN24 lider PO zastrzegł, że nie jest gospodarzem niedzielnej manifestacji w Warszawie. - Dałem sygnał - powiedział dodając, że zaproponował miejsce i godzinę, ale że gospodarzem jest Warszawa i warszawiacy.

15:29 Tusk: To jest zdrada

- Operacja wyprowadzania Polski z Europy zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma - mówił Donald Tusk.

Coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo: zdrada - bo to jest zdrada, zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych polskich marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, o wolności. Donald Tusk

15:28 Protesty w całej Polsce

W niedzielę protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego mają odbyć się także w wielu innych miastach w Polsce. Pikiety planowane są w ponad 100 miejscowościach.

15:27 Tusk ogłasza manifestację

Tego samego dnia lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w reakcji na decyzję TK wezwał "wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej" na wiec na placu Zamkowym w Warszawie. Manifestacja zaplanowana jest na godzinę 18:00 w niedzielę.

15:26 Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł 7 października, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, że niektóre przepisy unijne nie są zgodne z Konstytucją RP, a działania organów UE poza zakresem kompetencji są niezgodne z polską konstytucją.