Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł 7 października, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, że niektóre przepisy unijne nie są zgodne z Konstytucją RP. Trybunał orzekł m.in., że działania organów UE poza zakresem kompetencji są niezgodne z polską konstytucją.

- Ostrzegałem od wielu miesięcy, że marsz na polexit, przygotowywanie do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jest projektem serio. To się naprawdę może zdarzyć - ocenił Tusk w TVN24.

Czytaj więcej Polityka Rafał Trzaskowski: Rok temu chodziło o prawa kobiet. Dziś o fundament członkostwa w UE - To powoli staje się ponurą tradycją. Nadchodzi październik, a pseudo-Trybunał pod kierownictwem Julii Przyłębskiej ogłasza skandaliczny pseudo-wyrok. Rok temu chodziło o prawa kobiet. Dziś chodzi o fundament naszego członkostwa w zjednoczonej Europie - mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- W Polsce mamy do czynienia z władzą, która w swoim rdzeniu jest antyeuropejska lub eurosceptyczna. Samego Jarosława Kaczyńskiego zawsze bardzo irytowało, że są jakieś ograniczenia dla jego woli. On nie spocznie póki nie wyzwoli siebie samego spod tego rodzaju ograniczeń - dodał lider PO.

- Nie mam żadnej wątpliwości, że wyjście Polski z Unii Europejskiej jest częścią jego strategicznego myślenia. To, co może zatrzymać ten proces, to poczucie PiS-u, że nie ma na to zgody większości Polaków - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia do wyborców PiS: Symbolicznie usunięto już UE z Polski - To wy możecie zatrzymać Polskę w Unii Europejskiej. To jest dokładnie ten moment. Drugiej szansy nie będzie. Wyraźnie powiedzcie swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym: chcemy żyć w Unii. Od tego, czy to zrobicie, zależy bardzo dużo. Polska poza Unią Europejską będzie słabym i biednym krajem - mówił do wyborców PiS lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Gra Kaczyńskiego jest czytelna. Dopóki Polska jest biorcą pieniędzy z Unii Europejskiej, to poparcie jest bardzo wysokie. Pozostaje kwestią otwartą, jak się będą zmieniały nastroje w Polsce, gdy będziemy się zrównywali. Prędzej czy później ten moment nastąpi. Proces zohydzania Unii jest namacalny. To widać jak na dłoni. Proszę mnie nie pytać o precyzyjne punkty planu Kaczyńskiego. Ja w jego głowie na szczęście nie siedzę. Co do celu, do którego zmierza, nie mam wątpliwości. To jest Polska poza Unią Europejską - mówił.

W ocenie Tuska obecnie w Polsce nie ma tak naprawdę Trybunału Konstytucyjnego. - Wszyscy wiemy, że to jest decyzja Kaczyńskiego i to nie jest pierwszy przypadek, kiedy dobrze wiadomo, że trybunał pani Przyłębskiej czeka na polecenia ze strony prezesa Kaczyńskiego. To jest jeden z przykładów upadku państwa prawa w Polsce - powiedział Tusk.

- To jest nie tylko kwestia nielegalności tego postępowania. To jest dużo ważniejsza kwestia treści tej decyzji. Trybunał pani Przyłębskiej publicznie ogłosił, że Konstytucja i traktaty unijne są ze sobą niezgodne, nasze członkostwo w UE należy uznać za nielegalne od samego początku. Może trzeba będzie rozebrać autostrady i Stadion Narodowy? Może trzeba wytrzeć podpis pod ratyfikacją Lecha Kaczyńskiego? - dodał.