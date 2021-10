"Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Płac Zamkowy w Warszawie, godzina 18" - napisał Tusk na Twitterze.

"Tylko razem możemy ich zatrzymać" - dodał.



Dziś Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej wydał orzeczenie, w którym przyznał Konstytucji RP prymat nad prawem unijnym.

TK orzekł m.in., że przepis prawa unijnego uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów Konstytucji, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Trybunał stwierdził również niezgodność z Konstytucją przepisów UE, w zakresie w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę.

Na orzeczenie TK ostro zareagowała Komisja Europejska. W opublikowanym komunikacie podkreśla, że "zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie to nadal zapewniać".

Zdaniem polityków opozycji PiS zrobił poważny krok do polexitu.

Wtórują im politycy Parlamentu Europejskiego i znawcy prawa.



"To rewolucja prawna” – cytuje "The Guardian" René Repasiego, profesora prawa międzynarodowego i europejskiego na uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. „Wprawdzie jest to sąd "z łapanki', ale jest to najdalszy krok w kierunku legalnego wyjścia z UE, jaki kiedykolwiek podjął sąd kraju członkowskiego”

