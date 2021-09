Niemcy wybierają w niedzielę skład Bundestagu - izby niższej parlamentu. Uprawnionych do głosowania jest ok. 60,4 mln obywateli Niemiec w wieku powyżej 18 lat. Lokale wyborcze będą otwarte od 8 do 18. Ok. 18 pojawią się pierwsze wyniki badań exit poll.

Niemiecki Bundestag liczy co najmniej 598 parlamentarzystów, ale liczba mandatów obsadzanych w izbie niższej parlamentu nie jest stała. Wynika to z mieszanego systemu wyborczego obowiązującego w Niemczech. Każdy wyborca oddaje dwa głosy - jeden na konkretnego kandydata, a jeden na listę wyborczą. W ten sposób 299 parlamentarzystów wyłania się w jednomandatowych okręgach wyborczych - a pozostali otrzymują mandaty rozdzielane metodą proporcjonalną w oparciu o głosy oddane na listy partii (obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy).

Jeżeli któraś z partii uzyska w okręgach jednomandatowych więcej mandatów niż wynikałoby to z proporcjonalnego podziału mandatów w oparciu o głosy oddany na listę krajową partii, wówczas mandaty te uznawane są za mandaty "nadwyżkowe". Zgodnie z systemem wyborczym w Niemczech oznacza to, iż pozostałe partie muszą uzyskać mandaty "wyrównawcze" - stąd liczba miejsc w Bundestagu jest płynna. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli partia X uzyska w wyborach jednomandatowych 110 mandatów, a z listy krajowej obsadzi 100 mandatów - uzyska 10 mandatów nadwyżkowych. To z kolei oznacza, że pozostałe partie muszą uzyskać o 10 proc. mandatów więcej niż wynikało to z ich wyniku wyborczego - są to tzw. mandaty "wyrównawcze".



W Bundestagu, który kończy kadencję zasiadało w związku z tym 709 parlamentarzystów, a w nowym Bundestagu może ich zasiąść nawet ponad 800.



W sondażu instytutu Forsa z 24 września najlepszy wynik - 25 proc. głosów - uzyskało SPD. Na CDU/CSU wskazało w tym sondażu 22 proc. badanych, na Zielonych - 17 proc., na FDP - 12 proc,, na AfD - 10 proc., na Der Linke (Lewicę) - 6 proc.



Czytaj więcej Polityka Jutro wybory w Niemczech: SPD wciąż na czele w sondażu Tuż przed wyborami do Bundestagu SPD prowadzi w sondażu Instytutu Forsa dla RTL uzyskując 25 proc. głosów - informuje "FInancial Times".

Po wyborach w Niemczech dojdzie prawdopodobnie do sformowania jednej z czterech koalicji (wszystkie partie deklarują, że nie podejmą współpracy parlamentarnej z AfD).



Projekcja wyników wyborów do Bundestagu Rzeczpospolita

Każda z partii startujących w wyborach wskazuje swojego kandydata na kanclerza. W przypadku SPD jest to Olaf Scholz, minister finansów w rządzie Angeli Merkel. Kandydatem CDU/CSU na kanclerza jest Armin Laschet, lider CDU, premier Nadrenii Północnej-Westfalii. Kandydatką Zielonych na kanclerza jest Annalena Baerbock.

Z jednego z ostatnich sondaży wynikało, że 47 proc. respondentów chciałoby, aby to Olaf Scholz został kanclerzem po Merkel. Lascheta w tej roli widziało 20 proc. ankietowanych.

Przez dwie ostatnie kadencje Bundestagu Niemcami rządziła tzw. wielka koalicja - czyli koalicja CDU/CSU z SPD.