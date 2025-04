Problem z rozliczeniem PIT za 2024 rok? Działa specjalna infolinia

Jak rozliczyć się ze skarbówką za pomocą usługi Twój e-PIT?

Aby skorzystać z usługi, trzeba zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. Drugi krok to sprawdzenie zeznania podatkowego wstępnie przygotowanego już przez skarbówkę i ewentualne wprowadzenie poprawek (takie sytuacje zdarzają się, zwłaszcza gdy ktoś korzysta z ulg podatkowych, darowizn itp.). Trzeci krok to wysłanie deklaracji.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Aplikacja zapewnia dostęp do e-Urzędu Skarbowego po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania biometrycznego. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.

Podatnicy rozliczający się z fiskusem za pomocą formularzy PIT-37 i PIT-38 nie muszą nawet akceptować przygotowanych wstępnie zeznań. Jeżeli do 30 kwietnia tego nie zrobią, fiskus zaakceptuje je automatycznie, zeznanie zostanie potraktowane jako złożone. Warto jednak pamiętać, że wypełniony automatycznie formularz bazuje tylko na tych danych, które posiada urząd skarbowy. Skarbówka nie wie, że w danym roku chcieliśmy skorzystać np. z ulgi termomodernizacyjnej lub przekazaliśmy darowiznę, którą można odliczyć. Jeżeli nie wprowadzimy zmian w wygenerowanym zeznaniu i zdamy się na jego automatyczne zatwierdzenie, te informacje nie zostaną