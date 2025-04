Z tego tekstu dowiesz się: - komu przysługuje ulga na dzieci,

- ile można odliczyć od podatku,

- czy trzeba weryfikować zeznanie przygotowane przez fiskusa

Odpis na dzieci to najpopularniejsza ulga, w zeszłym roku korzystało z niej prawie 4,7 mln podatników. W zeznaniach przygotowanych przez fiskusa w serwisie e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT odliczenie jest wpisane na podstawie informacji, które skarbówka ma z poprzednich lat i rejestru PESEL. Ale uwaga – trzeba zweryfikować wyliczenia urzędników, można bowiem stracić część ulgi.

– Zdarza się, że jeśli dziecko urodziło się w 2023 r. i w zeznaniu za 2023 r. ulga była tylko za kilka miesięcy, to system Twój e-PIT przepisuje do deklaracji za 2024 r. tylko to częściowe odliczenie. Spotkałem się już kilka razy z taką sytuacją. Takie zeznanie trzeba poprawić, inaczej rodzic straci część odpisu – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

Przypomina, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc wychowywania dziecka. Jeśli więc urodziło się np. w lipcu 2023 r., w zeznaniu za 2023 r. wykazywaliśmy odpis za sześć miesięcy.

– Ale w rozliczeniu za 2024 r. mamy już prawo do pełnej ulgi i w deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT trzeba ją wpisać w pełnej kwocie – podkreśla Piotr Sekulski.