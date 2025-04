Odliczenie jest także na darowizny na cele kultu religijnego. Chodzi m.in. o wsparcie przekazywane Kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (parafie, zakony) na budowę, remont czy wyposażenie. Od dochodu można też odpisać darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. A także wsparcie dla szkół zawodowych (to odliczenie przysługuje przedsiębiorcom, także na liniowym PIT). Odliczyć można np. komputery lub meble (niemające więcej niż 12 lat).

Z preferencji skorzystają także honorowi dawcy krwi. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów za każdy litr krwi lub jej składników odliczą od dochodu 130 zł.

Wymienione rodzaje darowizn mają wspólny limit. Można je odliczyć tylko do wysokości 6 proc. dochodu (przychodu u ryczałtowców). Na innych zasadach są rozliczane darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Trzeba je ofiarować kościelnej osoby prawnej, np. parafii, zakonowi albo Caritas diecezji. Z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że takie darowizny można odliczać bez ograniczeń. Niezbędne jest do tego sprawozdanie od obdarowanego, z którego wynika, że pomoc została wykorzystana właśnie na działalność charytatywno-opiekuńczą. Trzeba je sporządzić w ciągu dwóch lat.

Ulga na rehabilitację

W zeznaniu rocznym można odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację. Ulga przysługuje przede wszystkim niepełnosprawnemu, ale także najbliższej rodzinie, która go utrzymuje.

Co wolno odliczyć? Katalog wydatków premiowanych ulgą jest bardzo szeroki. Znajdziemy go w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Są tam m.in. zakupy, naprawa lub najem „indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”. Jak czytamy w jednej z interpretacji może to być np. zegarek, telefon, komputer i fotel do pracy zdalnej.

Odliczyć można też wydatki na remonty, a konkretnie „adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”. Przykładowo, w jednej z interpretacji skarbówka potwierdziła, że potrzeby niepełnosprawnych dzieci zaspokaja nowoczesny system ogrzewania.