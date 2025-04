Co zrobić, gdy nie złożymy deklaracji w terminie?

Osoby, które zorientują się, że przegapiły termin składania zeznania rocznego, powinny jak najszybciej złożyć deklarację PIT. Jeśli okaże się, że mamy podatek do zapłaty, należy obliczyć wysokość odsetek za opóźnienie i jak najszybciej dokonać wpłaty. Następnie warto złożyć do urzędu skarbowego tzw. czynny żal. Jest to dokument, w którym wyrażamy skruchę z powodu popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal można złożyć drogą elektroniczną przez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. Warto zrobić to jak najszybciej. Jeśli organ skarbowy rozpocznie już czynności w naszej sprawie i dopiero w tym momencie złożymy czynny żal, będzie on już bezskuteczny. Dla przypomnienia, osoby, które rozliczają się po terminie, wciąż mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń. Nie będą jednak mogły przekazać 1,5 proc. wybranej OPP.