To sedno piątkowego, precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Sąd nie zgodził się z wykładnią fiskusa, niekorzystną dla rozwodników zgodnie dzielących się opieką. Po zmianach w ustawie o PIT od 2022 r. fiskus drastycznie ograniczył takim opiekunom prawo do preferencyjnego rozliczenia jako osobom samotnie wychowującym dziecko.

Rodzice mają prawo do preferencyjnego rozliczenia

Po analizie aktualnych przepisów NSA podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w zakresie samej definicji samotnego rodzica. Tak jak przed zmianą, tak i teraz uznał, że osobą samotnie wychowującą dziecko może być każdy z rodziców, który w danym roku podatkowym, w innym miejscu i czasie sprawuje opiekę.

A to oznacza, że rozwodnicy, którzy na zmianę, ale w innym czasie, miejscu i bez udziału drugiego rodzica, zajmują się dzieckiem, mają prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT. I to oboje.

Co z ulgą w PIT przy opiece naprzemiennej?

NSA odniósł się też do wywołującego wiele kontrowersji, a wprowadzonego od 2022 r. wyłączenia preferencji, gdy rodzice wychowują co najmniej jedno dziecko wspólnie, w tym również, gdy jest ono pod opieką naprzemienną. Sąd nie zgodził się z fiskusem, że opieka naprzemienna oznacza całkowite pozbawienie ulgi i to obojga rodziców. Jego zdaniem wyjątek ten należy rozumieć w ten sposób, że z prawa do preferencji nie może skorzystać ten samotny rodzic, który sprawuje opiekę naprzemienną i jednocześnie, faktycznie pobiera świadczenie – wcześniej 500+ - a obecnie 800 +. A to oznacza, że rozwiedzeni rodzice, którzy na zmianę zajmują się pociechą, ale żadne nie pobiera 800+, co do zasady oboje mogą skorzystać przy rocznym rozliczeniu PIT z preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.