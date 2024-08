Jak tłumaczył WSA samotne wychowywanie dzieci przez cały rok podatkowy w rozumieniu fiskusa mogłoby być zrealizowane jedynie w odniesieniu do wdów, wdowców i osób rozwiedzionych, którym przyznano wyłączną władzę rodzicielską.

Co istotne sąd dokonał nie tylko gruntownej analizy zmian w przepisach, ale uznał, że wcześniejsze korzystne orzecznictwo dotyczące statusu osoby samotnie wychowującej dzieci zachowuje aktualność w odniesieniu do regulacji, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Sz 217/24

doradca podatkowy, partner w kancelarii Musiał i Partnerzy

Krzysztof J Musiał

WSA ponownie, lecz co istotne już po zmianach ustawowych, zmierzył się z problemem dotyczącym tego, który z rodziców, w świetle regulacji PIT, może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko. Z dużym zadowoleniem można przyjąć fakt, iż sąd poddał analizie zarówno regulujące to przepisy związane z władzą rodzicielską jak i intencję ustawodawcy przy wprowadzeniu tejże ulgi. Po pierwsze zauważył dystynkcję co do sprawowania władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców, której rodzic może być pozbawiony wyłącznie w bardzo wyjątkowych przypadkach, a wychowaniem dziecka rozumianym jako zapewnienie mu domu rodzinnego. Fakt sprawowania władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców nie powoduje, że pozostają oni we wspólnym, z dzieckiem również, gospodarstwie domowym. To ten rodzic, który z dzieckiem pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, innym niż drugi z rodziców nabywa prawa do ulgi dotyczącej wspólnego z nim rozliczenia. Zmiany ustawodawcze z 2022 roku miały na celu tylko wyeliminowanie korzystania z tej ulgi w przypadkach, gdy oboje rodzice dziecka prowadzą dla tego dziecka jedno wspólne gospodarstwo domowe.