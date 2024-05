Osobno rozliczymy też środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody z ich sprzedaży nadal będą opodatkowane memoriałowo. Także odpisy amortyzacyjne mają być rozliczane na obecnych zasadach.

- Jak widać, w kasowym PIT jest dużo obowiązków i wyjątków od reguły – mówi Sylwia Rzepka. Dodaje, że przyjęcie kasowej metody spowoduje podniesienie cen usług księgowych. Biura rachunkowe będą miały bowiem dużo więcej pracy. Możliwe również, że będą musiały zmodyfikować programy księgowe.

Kasowa metoda to nie zwolnienie z PIT, tylko odroczenie

Piotr Juszczyk wskazuje na jeszcze jedną ważną rzecz. – Tak naprawdę nie jest to kasowy, tylko odroczony PIT. Z projektu wynika bowiem, że przedsiębiorca i tak będzie musiał po dwóch latach (od dnia wystawienia faktury) wykazać przychód. Nawet jeśli nadal nie otrzymał zapłaty od kontrahenta. A jak wykaże przychód, to będzie miał wyższy podatek. Kasowa metoda nie oznacza więc całkowitego zwolnienia z podatku, tylko jego odroczenie – podkreśla ekspert. Dodaje, że podobnego zapisu nie ma w odniesieniu do kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca nie rozliczy nieopłaconej faktury w kosztach, choć miną dwa lata od transakcji.

Przepisy o kasowym PIT mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Projekt został skierowany do konsultacji. – Jeśli rządzący chcą, żeby się przyjął wśród przedsiębiorców, muszą go mocno uprościć – podsumowuje Sylwia Rzepka.