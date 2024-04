„Uważamy, że zwiększenie limitu zwolnienia w znaczny sposób wpłynęłoby na zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców i rozwój gospodarczy, o który tak mocno walczymy” – podkreślił stowarzyszenie.



Minister Andrzej Domański był też pytany o podniesienie do 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. - Zostałem zobligowany przez pana premiera, by przedstawić plan wprowadzenia tej kwoty 60 tys. w trakcie kadencji - przyznał szef MF. Zapewnił, że jego resort pracuje nad takim projektem. - Niedługą chwilę trzeba poczekać. Pracujemy, by było to możliwie szybko – dodał.