Po kilku latach sporów fiskus przyznał rację przedsiębiorcom korzystającym z ulgi na badania i rozwój (B+R). Z interpretacji ogólnej ministra finansów wynika, że wlicza się do niej także wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracownika.

Przypomnijmy, że ulga B+R daje możliwość dodatkowego wykorzystania wydatków na badania i rozwój, między innymi wynagrodzeń pracowników zajmujących się taką działalnością. Oprócz zaliczenia do kosztów PIT/CIT (czyli pomniejszenia przychodu) możemy je też odliczyć od dochodu.

Fiskus przegrywa w sprawie ulgi B+R

Fiskus przez wiele lat jednak twierdził, że ulga nie przysługuje na wynagrodzenia pracowników, których nie ma w pracy z powodu urlopu albo choroby. Powoływał się na art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Przepisy te stanowią, że do kosztów kwalifikowanych (czyli odliczanych dodatkowo od dochodu) zaliczamy pensje (oraz sfinansowane przez pracodawcę składki) „w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu”. Skarbówka twierdziła, że skoro pracownika nie ma w firmie, to nie zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. Do ulgi nie wliczamy więc wynagrodzenia za ten okres.

Innego zdania są sądy. W orzeczeniach podkreśla się, że czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest nierozerwalnie związany ze stosunkiem pracy. Wynagrodzeń za ten okres nie można więc wyłączać z kosztów kwalifikowanych.