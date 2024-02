Czytaj więcej Podatki Reklama świadczona przez zagranicznego kontrahenta – obowiązek poboru podatku u źródła Zakup niektórych usług od podmiotów zagranicznych może, ale nie musi się wiązać z koniecznością poboru i zapłaty przez polskiego usługobiorcę podatku u źródła. Przyjrzyjmy się obowiązkom płatnika tego podatku na przykładzie usług reklamowych.

...bez podatku u źródła

Spółka poszła do sądu i wygrała. Gliwicki WSA nie zgodził się, że wynagrodzenie za sporne udostępnianie powierzchni reklamowej w internecie to świadczenie podobne do usługi reklamowej, z której przychody objęte są opodatkowaniem u źródła. Sąd zauważył, że podmioty zagraniczne świadczą na rzecz skarżącej usługę, która stanowi jedno z ogniw składających się na łańcuch zdarzeń prowadzących do emisji reklam. Z perspektywy klientów nabywających za pośrednictwem portalu dostęp do "przestrzeni reklamowej", działalność spółki może być postrzegana za usługę reklamową lub do niej zbliżoną. Jednak w ocenie WSA skarżąca nie nabywa od kontrahentów zagranicznych usługi reklamowej czy podobnej.

Jak tłumaczył sąd, do uznania czynności za usługę reklamową nie jest wystarczające, by była ona w jakikolwiek sposób związana z rozpowszechnianiem wśród odbiorców informacji bez wykazania związku podmiotowego z prowadzoną działalnością. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Gl 118/23.