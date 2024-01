Nowy termin dla ryczałtowców: muszą szybciej zapłacić podatek za grudzień

Przypomnijmy, że termin na zwrot nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania rocznego (ale nie wcześniej niż 15 lutego). Ile trzeba czekać? Z przepisów wynika, że jeśli złożyliśmy zeznanie elektronicznie, to do 45 dni, a papierowo do trzech miesięcy. Ministerstwo Finansów w zeszłym roku informowało, że podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT czekają średnio 12 dni.

Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że do 20 lutego (jeśli pierwszy tegoroczny przychód uzyskali w styczniu) mogą zmienić formę opodatkowania na 2024 r. Warto już teraz przymierzyć się do ubiegłorocznego zeznania i sprawdzić, jaki sposób rozliczenia był dla nas najkorzystniejszy. Bo całkiem możliwe, że będzie się też najbardziej opłacać w 2024 r. (szerzej o wyborze formy opodatkowania pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 10 stycznia).

Do 20 lutego płacimy też podatek (ryczałt) bądź zaliczkę na PIT (skala i liniówka) za styczeń.

Korzystne stanowisko fiskusa

Najem też co kwartał

Czy ryczałt kwartalny mogą płacić też wynajmujący prywatnie? O to pytają nasi czytelnicy, przepis jest bowiem niejasny. Zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o ryczałcie kwartalne rozliczenie mogą stosować podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz ci, których przychody z działalności w zeszłym roku nie przekroczyły 200 tys. euro. Można mieć wątpliwości, czy ten przepis dotyczy też wynajmujących prywatnie, przyjmuje się jednak, że tak. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w informatorze na stronie podatki.gov.pl. A także Krajowa Informacja Skarbowa. W odpowiedzi, którą opisywaliśmy szerzej w „Rzeczpospolitej” z 21 grudnia 2022 r., czytamy: „Przepisy odnoszące się do możliwości opłacania należnego ryczałtu w formie kwartalnej dotyczą również osób, które uzyskują przychody z najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ryczałtu”.