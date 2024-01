Premia za dostosowanie systemów księgowych - tak Ministerstwo Finansów reklamowało podwyżkę wynagrodzenia dla płatników wprowadzoną wraz z poprawkami w Polskim Ładzie. Niestety, premia obowiązywała tylko do końca 2023 r.

Przypomnijmy, że o wynagrodzeniu dla płatników (czyli podmiotów zobowiązanych do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku, np. pracodawców czy zleceniodawców) stanowi art. 28 ordynacji podatkowej. Przysługuje za terminowe wpłacanie podatków. Jego stawkę określa rozporządzenie ministra finansów. Wynosi 0,3 proc. kwoty pobranych przez płatnika podatków.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu i jego korektach minister finansów zdecydował się na czasową podwyżkę wynagrodzenia. Najwyraźniej doceniając wysiłek płatników zaskakiwanych zmianami przepisów. Od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku od dochodu rozliczanego według skali wynosiło 0,6 proc. Jednak podwyżka obowiązywała tylko do końca 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. znowu mamy 0,3 proc. Jeśli więc podatek został pobrany do końca zeszłego roku, wynagrodzenie jest wyższe. Jeśli później, niższe.

Płatnik sam oblicza kwotę wynagrodzenia i odlicza ją od wpłacanego skarbówce podatku. Nie musi tego robić od razu. Tak też uważają urzędnicy. Jak czytamy w jednej z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB2-2.4017.1.2023.2.MM): „żaden przepis nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego mu wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacił uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź za kilka lat. Należy jednak przyjąć, iż uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia”.