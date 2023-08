Czy to uprawnia przedsiębiorcę do amortyzacji firmowej części budynku? Twierdzi, że tak. Podpiera się wspomnianym już rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Argumentuje, że skoro większość budynku jest wykorzystywana na potrzeby użytkowe, to jest on budynkiem niemieszkalnym. Zakaz amortyzacji więc go nie dotyczy.

Co na to fiskus? Przyznał, że wprowadzony przez Polski Ład zakaz amortyzacji nie obejmuje budynków i lokali użytkowych. Skoro więc przedsiębiorca wykorzystuje na działalność nieruchomość niemieszkalną, to może nadal naliczać odpisy amortyzacyjne (od części przeznaczonej na biznes). „Wartością początkową budynku niemieszkalnego jest cena jego nabycia, wynikająca z aktu notarialnego oraz suma wydatków na ulepszenie” – wskazała skarbówka.

Fiskus zastrzegł jednak, że nie ocenia, czy przedsiębiorca prawidłowo sklasyfikował środek trwały. Od tego jest Urząd Statystyczny.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.559.2023.3.MG