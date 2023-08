Spółka twierdzi, że tak. Podkreśla, że inwestycja będzie w przyszłości przynosić jej przychody. Aby ją zrealizować, musi korzystać ze specjalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Warunkiem ich sprowadzenia jest pokrycie wydatków na przeprowadzkę, zakwaterowanie i szkoły dla dzieci. Bez tego nie udałoby się ich namówić do pracy przy budowie zakładu. Wydatki mają więc związek z działalnością spółki.

Co na to fiskus? Zgodził się na rozliczenie kosztów. Przyznał, że wydatki na przeprowadzkę pracowników mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodów. „Pozyskanie fachowej kadry, koniecznej dla realizacji prowadzonej inwestycji, wymaga od spółki poniesienia dodatkowych kosztów, są one jednak konieczne i racjonalnie uzasadnione” – podkreśliła skarbówka.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.259.2023.2.END