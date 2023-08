Samolot i hotel dla współpracownika w kosztach CIT

Po pierwsze, współpracownicy podróżują w jej interesie. W czasie wyjazdów odwiedzają klientów, prezentują ofertę, negocjują umowy, poszerzają sieć kontaktów. Bezpośrednie spotkania wzmacniają zaufanie pomiędzy biznesowymi partnerami i zwiększają szanse na kompleksowe przedstawienie produktów, a w efekcie na pozytywną decyzję kontrahenta co do przyszłych relacji. Współpracownicy uczestniczą też w projektach realizowanych w firmach z grupy kapitałowej, pracują nad wdrożeniem nowych rozwiązań. Osobiste spotkania z innymi członkami korporacji usprawniają współpracę oraz zapewniają płynność komunikacji. To wszystko przekłada się na przychody.

Po drugie, zwrot wydatków za wyjazdy to obowiązek wynikający z zawartych ze współpracownikami umów (kontrakty B2B). Stanowią one, że zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić zleceniobiorcy kwoty odpowiadające kosztom podróży w razie konieczności świadczenia usług poza stałym miejscem wykonywania działalności.

Po trzecie, zwrot wydatków na podróże jest utartą praktyką na rynku, na którym działa spółka. Gdyby nie finansowała wyjazdów mogłaby utracić cennych specjalistów, trudno byłoby jej też pozyskać nowych. Biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność oraz dynamiczny rozwój branży IT oraz reklamy internetowej, przyczyniłoby się to do utraty źródła przychodu.

Po czwarte, spółka decyduje się na finansowanie wydatków tylko wtedy, gdy wyjazd służbowy jest konieczny i wynika z konkretnych, bieżących potrzeb biznesowych. Zwraca jedynie koszty niezbędne do odbycia podróży, nie oddaje za rozrywki, atrakcje turystyczne czy jedzenie.

Po piąte, w czasie wyjazdów współpracownicy nabywają nowe umiejętności i podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki temu można im zlecać nowe zadania.

Co na to fiskus? Najwyraźniej całkowicie przekonały go argumenty spółki, bo zrezygnował z uzasadnienia interpretacji, potwierdzając tylko, że wydatki na wyjazdy samozatrudnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.