Darowizna samochodu wykupionego z leasingu bez PIT

Co na to fiskus? Potwierdził, że przychodu i podatku nie będzie. Przypomniał, że zgodnie z kodeksem cywilnym darowizna jest nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. Darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. Tym samym przekazanie samochodu nie będzie wywoływało skutków podatkowych. Ta czynność prawna jest obojętna podatkowo.

„Planowana darowizna samochodu wykupionego z leasingu nie spowoduje u Pana powstania opodatkowanego przychodu” – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z interpretacji wynika też, że w opisanej sprawie nie mają zastosowania przepisy nakazujące wykazanie w firmie przychodu z odpłatnego zbycia poleasingowych rzeczy. Chodzi o regulacje wprowadzone przez Polski Ład. Stanowią one, że przedsiębiorca, który wykupi auto po leasingu i przeznaczy je na prywatne potrzeby, i tak musi rozliczyć jego sprzedaż w biznesie (chyba że zaczeka aż 6 lat). Od dochodu z transakcji zapłaci PIT (a także składkę zdrowotną). Darowizna takich skutków nie powoduje. Pisaliśmy o tym już w „Rzeczpospolitej” z 30 sierpnia 2021 r., gdy Polski Ład był jeszcze na etapie projektu. Stanowisko to potwierdziło później Ministerstwo Finansów („Rzeczpospolita” z 20 stycznia 2022 r.). Wskazywaliśmy też, że jeśli obdarowany zaczeka ze sprzedażą auta pół roku, nie musi się przejmować PIT. Może też uniknąć podatku od darowizny, np. najbliższa rodzina (dzieci, rodzice, małżonek) jest z niego zwolniona (droższe, otrzymane w darowiźnie samochody trzeba tylko zgłosić do urzędu skarbowego).

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.340.2023.5.MR