Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez pracodawcę, wynosi 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Pracodawca może także zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK finansowanie wpłaty dodatkowej - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej pracodawcy lub rezygnacja z tej wpłaty wymagają zmiany umowy o zarządzanie PPK - zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana.

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych nie przewidziano sytuacji, gdy pracodawca ma obowiązek finansowania danemu uczestnikowi obniżonych wpłat do PPK. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce w przypadku, gdy do uczestnika PPK mają zastosowanie przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) bądź ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nie można przekraczać limitów

W art. 15aa ustawy kominowej zastrzeżono, że ograniczenia wynikające z tej ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, w zakresie wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych. Rozwiązanie to miało na celu zapewnienie, aby wpłaty dokonywane w ramach PPK nie powodowały przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych określonych przepisami ustawy kominowej.

Wysokość wpłat do PPK należy zatem uwzględniać przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych uczestników PPK, do których stosuje się ustawę kominową. Wpłaty do PPK nie powinny być dokonywane, jeśli ich dokonanie skutkowałoby przekroczeniem wskazanych wyżej limitów. Jeżeli tylko część wpłaty do PPK - w razie jej dokonania - stanowiłaby przekroczenie limitu, nie dokonuje się wpłaty do PPK wyłącznie w tej części. Analogiczne ograniczenie zawarto w art. 12b ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.