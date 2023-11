Piłka ręczna: Europa nadal jest centrum świata

Jakikolwiek opór potentatom stawiały drużyny z Półwyspu Arabskiego i z Egiptu: Al-Ahly przegrał z Barceloną w meczu grupowym 26:37, Kuwait SC z Fuechse 28:37, a Khaleej Club uległ Magdeburgowi 20:29. Najbliżej sensacji był zespół Al-Najma z Bahrajnu, który uległ mistrzom Polski ledwie 26:27.

Na usprawiedliwienie drużyny Tałanta Dujszebajewa można powiedzieć, że grała o 9:30 polskiego czasu, a zawodnicy dzień wcześniej przylecieli prosto ze zgrupowań swoich reprezentacji.

Drużyny z Australii, Ameryki Północnej i Południowej to w tej dyscyplinie kopciuszki, dla których już sama możliwość gry z najlepszymi jest nagrodą (piłkarze Industrii rzucili San Francisco 49 goli, a zawodnicy Magdeburga bramkarza University of Queensland pokonywali aż 57 razy).

Jak zagrała Industria Kielce w klubowych mistrzostwach świata

Dla mistrzów Polski półfinał był okazją do rewanżu za finał Ligi Mistrzów, przegrany z Magdeburgiem po dogrywce. Niestety, po raz trzeci kielczanie przegrali na tym etapie rywalizacji. Długo żadna ze stron nie potrafiła zbudować większej przewagi, bo świetnie grali bramkarze. Piłkarze Magdeburga odskoczyli w samej końcówce spotkania, ale to marne pocieszenie.

Ciekawe, jak ten mecz by wyglądał, gdyby zagrał w nim Arkadiusz Moryto (wolny czas wykorzystał na przedłużenie umowy z klubem do czerwca 2027 roku). Skrzydłowy wrócił ze zgrupowania z kontuzją barku i trener Dujszebajew oszczędzał go na ważniejsze mecze. Dobrą informacją jest powrót do wysokiej formy bramkarza Andreasa Wolffa, który przez kilka tygodni w ogóle nie grał. W meczu o trzecie miejsce kielczanie zmierzyli się z Barceloną, która pięć razy wygrywała już KMŚ, ale na kolejny triumf musi poczekać przynajmniej rok. Przegrali z Katalończykami 30:33.