Powrót selekcjonera. Patryk Rombel ma nowy klub

- Cieszę się, że dołączam do gdańszczan, bo jest to klub ze wszech miar świetnie zbudowany. Zawsze podziwiałem, w jaki sposób funkcjonuje. Będę miał też możliwość pracy ze sztabem, który w tym klubie już był. Nie trzeba niczego budować od nowa, a to bardzo ważne. Druga rzecz to młody i perspektywiczny zespół, który na razie gra być może poniżej swoich możliwości, ale myślę, że jest to okres przejściowy - nie kryje Rombel.

Kontrakt z poprzednimi trenerami został rozwiązany na ich wniosek. Jurkiewicz i Bonisławski złożyli rezygnację jeszcze przed ligowym spotkaniem z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski, bo zespół sezon rozpoczął bardzo słabo.

Patryk Rombel przejmuje Wybrzeże, ale na debiut jeszcze poczeka

- To było dla nas zaskoczeniem. Od razu przystąpiliśmy do poszukiwań trenera, który poprowadzi zespół i wyciągnie potencjał, który pokazał w minionym sezonie. Nasz projekt zakładał plany długofalowe, zatem szukaliśmy kogoś wartościowego, kto pozwoli dalej realizować cele. Dlatego podjęliśmy roztropne i przemyślane decyzje, analizując dokładnie rynek, możliwości i potrzeby drużyny oraz klubu - mówi prezes Jacek Pauba.

Rombel podpisał umowę do czerwca 2026 roku. Były selekcjoner na debiut na razie poczeka. Orlen Superliga rozgrywki wznowi 10-12 listopada. Gdańszczan czeka wówczas domowy mecz z Azotami Puławy.