Gianluigi Buffon kończy karierę. Odchodzi bramkarz wybitny

Lista sukcesów legendarnego bramkarza jest długa, a dziesięć tytułów mistrza kraju, zdobytych z Juventusem to tylko niewielki fragment tej listy. Bił rekordy występów w Serie A i reprezentacji.

To nie znaczy, że wszystko mu się w karierze udawało. Kiedy w 1999 roku zdobywał z Parmą Puchar UEFA, pewnie wyobrażał sobie, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów prędzej czy później nadejdzie. Trzy razy grał w finale i za każdym razem schodził z boiska pokonany. Najbliżej zwycięstwa był w 2003 roku, gdy w serii rzutów karnych obronił dwa strzały piłkarzy Milanu, ale jego koledzy pomylili się aż trzy razy, więc puchar pojechał do Mediolanu.

Ostatnią szansę los dał mu niemal na zakończenie kariery, w 2017 roku w Cardiff, ale w tamtym meczu Juventus był bez szans w starciu z rozpędzonym Realem i przegrał 1:4. W następnym sezonie Buffon przeniósł się do Paryża, chyba głównie po to, żeby w drużynie wypełnionej gwiazdami sięgnąć wreszcie po upragniony tytuł, ale okazało się, że wielkie nazwiska nie gwarantują zwycięstw. Na stare lata wrócił do Turynu, a potem przeniósł się do Parmy, żeby spiąć klamrą swoją karierę. W Juventusie spotkał Wojciecha Szczęsnego, a w Parmie Adriana Benedyczaka.

Polskie akcenty w karierze Buffona

Polskich wątków w jego karierze było więcej. W 1993 roku Włosi przegrali w finale mistrzostw Europy do lat 16 z drużyną Andrzeja Zamilskiego, a decydującego gola strzelił mu Marcin Szulik. Grał też w słynnym dwumeczu z krakowską Wisłą, kiedy z trybun na boisko poleciał nóż i trafił w głowę Dino Baggio. Jego Parma rozbiła też Widzew Łódź w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a jedynego gola dla mistrzów Polski w tej rywalizacji strzelił Andrzej Michalczuk. W czasach gry w reprezentacji młodzieżowej dwa razy pokonał go też Mirosław Szymkowiak.

To były tylko epizody w bogatej karierze Buffona, choć przegrany finał z 1993 roku zapamiętał podobno na długo. Wygrywał, podnosił puchary, doprowadzał napastników do łez, a kibiców do euforii. Za jego kariery zdążyło się urodzić całe pokolenie kibiców i piłkarzy, dla których może być idolem i wzorem do naśladowania, bo trudno znaleźć jakieś momenty, do których można by mieć zastrzeżenia.