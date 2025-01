Piotr Szymaniak: Jak rząd pozbawił się legitymacji do przywracania praworządności

Czytaj więcej Prawo na świecie Gwarancje dla premiera Netanjahu? „Naruszałyby Statut Rzymski” Niewykonanie obowiązku aresztowania osoby objętej nakazem aresztowania MTK, choć jest teoretycznie możliwe, to może być uznane za złamanie Statutu Rzymskiego, a nawet prawa unijnego.

Wiem natomiast, że na krajowym podwórku, a dokładnie na odcinku sprawiedliwość, rząd stracił jakiekolwiek moralne prawo do przywracania sprawiedliwości. Jeśli bowiem jedną ręką - będącemu w stanie przedagonalnym sądownictwu – władza zamierza fundować kolejne perturbacje związane z weryfikacją statusu jednej trzeciej sędziów z powodu wadliwego powołania, a drugą chce machnąć na pociągnięcie do odpowiedzialności osoby podejrzewanej o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, to chyba coś jest nie tak.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział w TVP Info, że rocznica wyzwolenia obozu powinna być uczczona godnie, jak na to zasługuje pamięć o ofiarach, i biorąc pod uwagę te szczególne okoliczności rząd ma prawo wydać takie stanowisko. „Oczywiście może się zdarzyć, że Polska będzie za to krytykowana, ale to jest ważenie różnych dóbr” – stwierdził.



Nie wiem, jak się tu ma umożliwienie uczestnictwa w obchodach osoby, która dla MTK jest potencjalnym zbrodniarzem wojennym, ale zostawmy to na boku i kontynuujmy ważenie wartości. W końcu nie widzę powodu, by robić to tylko na potrzeby międzynarodowe.

Czytaj więcej Publicystyka Michał Szułdrzyński: Wyjątkowa jednomyślność Dudy i Tuska w sprawie Netanjahu Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk jednym głosem w sprawie immunitetu dla Beniamina Netanjahu podczas obchodów wyzwolenia Auschwitz w obliczu jurysdykcji MTK. Majstersztyk dyplomacji czy ryzykowna gra na arenie międzynarodowej?

Ludobójstwo a karne przeniesienie sędziego do innego wydziału

Zgodnie z rzymskim statutem jurysdykcji MTK podlegają takie „błahostki”, jak zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości, wojenne oraz agresji. Czyli najpoważniejsze, jakie sobie można wyobrazić. Choćby nie wiem, jak się starać, trudno odszukać w tym traktacie zbrodni w postaci braku zapewnienia prawa do sądu ustanowionego ustawą, zbrodni podarcia projektu uchwały sądu, zbrodni karnego przeniesienie sędziego do innego wydziału i wielu innych „zbrodni”, których ścigania wymaga praworządność. Nie chcę umniejszać wagi grzechów poprzedników, które doprowadziły do dewastacji Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego. Ale przywracając rzeczom właściwą miarę, nie są to „zbrodnie”, które można choćby wymienić w jednym zdaniu z tym, co Palestyńczycy zrobili Żydom 7 października, a Żydzi Palestyńczykom w odpowiedzi w Gazie.