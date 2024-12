80. rocznica wyzwolenia Auschwitz: Netanjahu obawia się aresztowania

Hiszpańscy monarchowie byli gotowi pozostać dłużej w Polsce, aby odbyć pierwszą od wielu lat dwustronną wizytę państwową w naszym kraju. Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, sprawą nie były jednak zainteresowane polskie władze: wolą, aby taka wizyta odbyła się już wtedy, gdy jej gospodarzem przestanie być Andrzej Duda.

Głos ma zabrać Marian Turski, który wygłosił przemówienie „Auschwitz nie spadło z nieba”

Na obecnym etapie wydaje się, że inaczej niż pięć lat temu (kiedy u władzy był PiS) do Auschwitz nie przyjedzie Viktor Orbán, choć ok. 40 proc. ofiar obozu stanowili węgierscy Żydzi. Ma go zastąpić prezydent Tamás Sulyok. W obchodach weźmie udział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Nie pojawi się kanclerz Olaf Scholz, choć na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej byli zarówno prezydent, jak i kanclerz (Angela Merkel).

Zaproszenie zostało wystosowane do Donalda Trumpa, jednak póki co nie ma potwierdzenia, że prezydent USA, który tydzień wcześniej zostanie zaprzysiężony, je przyjmie. Bardziej prawdopodobne jest, że Amerykę będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance albo sekretarz stanu Marco Rubio. Żadne zaproszenie nie zostało wysłane do władz zbrodniczego reżimu rosyjskiego (to żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili KL Auschwitz). Nie wiadomo natomiast, czy w obchodach będzie mógł wziąć udział Wołodymyr Zełenski (był pięć lat temu).

Inaczej niż w 2000 r., gdy występował m.in. Andrzej Duda, tym razem jedyne przemówienia wygłoszą byli więźniowie Auschwitz. – Mamy nadzieję, że będzie mógł zabrać głos 98-letni Marian Turski – mówią nasi rozmówcy. Pięć lat temu były więzień i historyk wygłosił niezwykle poruszające przemówienie o tym, że „Auschwitz nie spadło z nieba”. Ostrzegał, że to, czego dopuścili się Niemcy w czasie II wojny światowej, może zdarzyć się wszędzie, jeśli ludzie nie będą reagowali na nawet, zdawałoby się, początkowo niewinne przypadki dyskryminacji ludzi z powodu ich pochodzenia, poglądów czy religii.